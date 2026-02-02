circle x black
Мандельсон уходит из Лейбористской партии из-за скандала с Эпштейном

02 febbraio 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Бывший министр и бывший посол Великобритании Питер Мандельсон покинул Лейбористскую партию, чтобы не «вызывать дальнейшего смущения» из-за своих связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Имя Мандельсона фигурирует среди миллионов документов, опубликованных в пятницу, касающихся финансиста-педофила, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме: это самое большое количество документов, обнародованных правительством США с тех пор, как закон обязал их публикацию в прошлом году. Некоторые документы предполагают, что Эпштейн производил ему платежи в период с 2003 по 2004 год на общую сумму 75 000 долларов (сегодня 55 000 фунтов стерлингов). Мандельсон утверждает, что у него нет никаких записей или воспоминаний о получении таких сумм и он не знает, являются ли документы подлинными.

В письме генеральному секретарю Лейбористской партии Мандельсон пишет: «На этих выходных меня снова связали с понятным ажиотажем вокруг Джеффри Эпштейна, и я сожалею об этом». Это не первый раз, когда бывшего министра связывают с Эпштейном: в сентябре Кир Стармер уволил его с поста посла Великобритании в США после разоблачений об их дружбе.

