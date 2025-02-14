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Украина: Саудовская Аравия готова принять у себя саммит Трампа и Путина

14 febbraio 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
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Саудовская Аравия заявила о своей готовности принять у себя саммит лидера Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стремящегося к достижению мира на Украине. «Королевство выражает свою готовность принять у себя саммит в Саудовской Аравии и подтверждает продолжающиеся усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной», — заявили в МИД Саудовской Аравии, не называя даты. Несколькими часами ранее Трамп заявил, что он и Путин «вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии».

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Ucraina A. putin trump cremlino
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