Украина: Саудовская Аравия готова принять у себя саммит Трампа и Путина

Саудовская Аравия заявила о своей готовности принять у себя саммит лидера Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стремящегося к достижению мира на Украине. «Королевство выражает свою готовность принять у себя саммит в Саудовской Аравии и подтверждает продолжающиеся усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной», — заявили в МИД Саудовской Аравии, не называя даты. Несколькими часами ранее Трамп заявил, что он и Путин «вероятно, впервые встретятся в Саудовской Аравии».