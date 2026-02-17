Барселона, трагический пожар в Манльеу: погибли пятеро подростков

Трагедия недалеко от Барселоны. Пятеро подростков погибли и еще четверо получили легкие ранения в результате пожара в многоквартирном доме в Манльеу. Об этом сообщают испанские СМИ после того, как вчера вечером в 21:00 сработала сигнализация. Пламя предположительно началось в кладовке, используемой как жилое помещение на крыше пятиэтажного здания на улице Монтсени. Причины пока не ясны. "По пока неизвестным причинам люди внутри не смогли выбраться", - сообщили пожарные.

Хотя полной идентификации еще не было, поскольку некоторые тела были обгоревшими, на данный момент точно известно, что все они были молодыми, а некоторые могли быть несовершеннолетними.