Япония, Такаичи подтверждена, переизбрана премьер-министром

В Японии Санаэ Такаичи получила подтверждение в парламенте, формально став новым премьер-министром после триумфа Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах десять дней назад. В нижней палате, состоящей из 465 мест, где большинство принадлежит коалиции, возглавляемой политической силой, Такаичи получила 354 голоса, сообщает агентство Kyodo. В верхней палате она была избрана во втором туре голосования, набрав 125 голосов против 65, полученных Дзюньей Огавой, лидером главной оппозиционной партии.

Представитель правительства Минору Кихара уже заверил, что министры иностранных дел, финансов и обороны — Тошимицу Мотеги, Сацуки Катаяма и Синдзиро Коидзуми — останутся на своих постах.

Такаичи, убежденная консерватор, считающаяся «ястребом», первая женщина-премьер-министр Страны восходящего солнца, пришла к власти в октябре прошлого года, когда одержала победу в борьбе за руководство Либерально-демократической партией после отставки Сигэру Исибы. Затем в конце января она приняла решение о досрочных выборах, чтобы укрепить мандат правящей коалиции.