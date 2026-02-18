Япония, Такаичи подтверждена, переизбрана премьер-министром

18 febbraio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
В Японии Санаэ Такаичи получила подтверждение в парламенте, формально став новым премьер-министром после триумфа Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах десять дней назад. В нижней палате, состоящей из 465 мест, где большинство принадлежит коалиции, возглавляемой политической силой, Такаичи получила 354 голоса, сообщает агентство Kyodo. В верхней палате она была избрана во втором туре голосования, набрав 125 голосов против 65, полученных Дзюньей Огавой, лидером главной оппозиционной партии.

Представитель правительства Минору Кихара уже заверил, что министры иностранных дел, финансов и обороны — Тошимицу Мотеги, Сацуки Катаяма и Синдзиро Коидзуми — останутся на своих постах.

Такаичи, убежденная консерватор, считающаяся «ястребом», первая женщина-премьер-министр Страны восходящего солнца, пришла к власти в октябре прошлого года, когда одержала победу в борьбе за руководство Либерально-демократической партией после отставки Сигэру Исибы. Затем в конце января она приняла решение о досрочных выборах, чтобы укрепить мандат правящей коалиции.

Giappone Partito liberaldemocratico Ldp Takaichi premier elezioni
Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl


