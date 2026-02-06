Португалия, шторм обрушился на президентские выборы, призывы отложить второй тур

В атмосфере глубокой неопределенности пройдет второй тур президентских выборов, запланированный на воскресенье в Португалии, которая сегодня все еще страдает от сильных дождей и порывов ветра. На явку избирателей влияет шторм Леонардо, обрушившийся на Пиренейский полуостров на этой неделе, в результате которого погиб по меньшей мере один человек в Португалии и около семи тысяч человек были эвакуированы в Андалусии, где пропала девочка. Люди покинули свои дома ночью, опасаясь разлива реки Гвадалквивир в Кордове.

Фаворитом, на бумаге, является умеренный социалист Антониу Жозе Сегуру, который выиграл первый тур президентских выборов с 31,1% голосов, опередив лидера крайне правой партии Chega Андре Вентуру, бывшего телевизионного спортивного комментатора, набравшего 23,5%. Вентура заявил, что голосование должно быть отложено на неделю, поскольку это "вопрос равенства между всеми португальцами". Национальная избирательная комиссия заявила, что голосование состоится, как и планировалось. "Чрезвычайное положение, метеорологические предупреждения или в целом неблагоприятные ситуации сами по себе не являются достаточной причиной для переноса голосования в городе или регионе", - заявила избирательная комиссия.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что его правоцентристские социал-демократы, чей кандидат Луиш Маркеш Мендеш занял пятое место с 11,3% голосов, не будут поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре.