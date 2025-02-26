Румыния: пророссийский кандидат в президенты Жорджеску задержан полицией

Калин Жорджеску, пророссийский кандидат и неожиданный победитель первого тура президентских выборов в Румынии, был арестован по неустановленным причинам. Об этом сообщила его избирательная команда в посте на Facebook. На кадрах, распространенных румынским телевидением, видно, как Жорджеску входит в здание прокуратуры в сопровождении полицейских, которые, как сообщается, задержали его в его машине в Бухаресте.

Жорджеску неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября. Однако накануне второго тура Конституционный суд аннулировал результаты из-за нарушений в финансировании избирательной кампании. Выборы должны быть повторены 4 мая, и Жорджеску намерен баллотироваться снова как независимый кандидат. Конституционный суд должен вынести решение о допуске пророссийского кандидата к участию в выборах до 15 марта.