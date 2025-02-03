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Германия: резкий скачок числа вступающих в партию Зеленых и Левых

03 febbraio 2025 | 17.33
Redazione Adnkronos
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Немецкие партии Зеленых и Левых зафиксировали резкий скачок числа вступающих в свои ряды. После бурного заседания Бундестага и «разрыва» ХДС/ХСС с табу на сотрудничество с АдГ, в период со среды по воскресенье Зеленые, рейтинг которых резко упал во время пребывания в составе неуживчивой и непопулярной коалиции с социал-демократами и либералами, получили рекордное количество - 5 тысяч заявлений о приеме в партию.

В среду оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС внес в парламент не имеющее обязательной силы предложение о жестком ограничении нелегальной иммиграции. Планы были одобрены при поддержке крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ), что стало историческим событием, вызвавшим протесты по всей стране. Объясняя внезапный всплеск числа вступающих в партию, политический директор партии Зеленых Пегах Эдалатиан заявила агентству Dpa, что «многие люди шокированы сотрудничеством Фридриха Мерца с АдГ».

Эдалатиан заявила, что с прошлой недели партия наблюдает повышенный интерес к предвыборным мероприятиям своих ведущих кандидатов, заявив, что были забронированы более крупные залы и установлены экраны за пределами помещений, «чтобы все могли присутствовать». (следует)

Левая партия, которая в опросах общественного мнения находится ниже 5-процентного барьера, необходимого в Германии для получения мест в парламенте, зарегистрировала более 11 тысяч новых членов за последние недели. По состоянию на понедельник, в партии жесткой левой линии насчитывалось 71 277 членов по сравнению с 60 060 18 января, что является самым высоким показателем с 2010 года, заявил представитель партии.

По данным партии, статистика по членству является предварительной и еще может быть пересмотрена. «Невероятно, какую разницу это имеет, когда мы проясняем свои позиции и четко концентрируемся», - заявила лидер партии Инес Швердтнер. «Многие люди, очевидно, ждали, когда Левая партия снова возьмет четкий курс».

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Germania Afd Linke Verdi
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