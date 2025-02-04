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США: Китай обратился в ВТО с жалобой на пошлины Трампа

04 febbraio 2025 | 09.44
Redazione Adnkronos
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Китай обратился в ВТО с жалобой на пошлины Дональда Трампа. Министерство коммерции Пекина объявило в своем заявлении, что оно подало «жалобу против тарифных мер Соединенных Штатов для защиты своих законных прав и интересов» против действий американской администрации, которые носят «вредоносный характер». Обращение к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации последовало за объявлением американских пошлин в размере 10% на китайские товары, против которых Пекин уже принял ответные меры в размере от 10 до 15%, и началом антимонопольного расследования в отношении Google.

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