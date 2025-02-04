США: Китай обратился в ВТО с жалобой на пошлины Трампа

Китай обратился в ВТО с жалобой на пошлины Дональда Трампа. Министерство коммерции Пекина объявило в своем заявлении, что оно подало «жалобу против тарифных мер Соединенных Штатов для защиты своих законных прав и интересов» против действий американской администрации, которые носят «вредоносный характер». Обращение к механизму разрешения споров Всемирной торговой организации последовало за объявлением американских пошлин в размере 10% на китайские товары, против которых Пекин уже принял ответные меры в размере от 10 до 15%, и началом антимонопольного расследования в отношении Google.