Дело Эпштейна, полиция обыскивает дома Мэнделсона

Британская полиция провела обыски в двух домах Питера Мэнделсона в рамках расследования нарушений при исполнении государственных обязанностей бывшим послом США, оказавшимся в центре скандала, вызванного публикацией файлов Эпштейна. Об этом сообщает Guardian, добавляя, что полиция подтвердила два обыска: "один в районе Уилтшира и один в районе Камдена, связанные с текущим расследованием нарушений при исполнении государственных обязанностей, в котором замешан 72-летний мужчина, который не был арестован".