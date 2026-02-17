Австралия, нападение с ножом в Сиднее: один погибший и двое раненых

Жертве было от 30 до 40 лет, мотив неясен

Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в Сиднее в результате нападения с ножом. Полиция подтвердила этот инцидент после того, как несколько часов назад в западном пригороде Сиднея прозвучал сигнал тревоги о мужчине, напавшем на нескольких человек, а затем скрывшемся пешком.

Жертва, скончавшаяся на месте, была мужчиной в возрасте от 30 до 40 лет. Двое раненых — 22-летний мужчина и 47-летняя женщина. Полиция подтвердила задержание мужчины.

«Предполагаемый нападавший» «известен полиции по мелким правонарушениям и проблемам с психическим здоровьем», сообщила полиция, уточнив, что мотив на данный момент неясен.