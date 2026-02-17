Австралия, нападение с ножом в Сиднее: один погибший и двое раненых

Жертве было от 30 до 40 лет, мотив неясен

Сидней - Ipa/Fotogramma
17 febbraio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
Один человек погиб и еще двое получили серьезные ранения в Сиднее в результате нападения с ножом. Полиция подтвердила этот инцидент после того, как несколько часов назад в западном пригороде Сиднея прозвучал сигнал тревоги о мужчине, напавшем на нескольких человек, а затем скрывшемся пешком.

Жертва, скончавшаяся на месте, была мужчиной в возрасте от 30 до 40 лет. Двое раненых — 22-летний мужчина и 47-летняя женщина. Полиция подтвердила задержание мужчины.

«Предполагаемый нападавший» «известен полиции по мелким правонарушениям и проблемам с психическим здоровьем», сообщила полиция, уточнив, что мотив на данный момент неясен.

Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


