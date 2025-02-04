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США: соглашение с Сальвадором, примет в свои тюрьмы «преступников и нелегальных мигрантов»

04 febbraio 2025 | 09.45
Redazione Adnkronos
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Сальвадор примет в свои тюрьмы «американских преступников и нелегальных мигрантов из любой страны». Таковы условия некоторых соглашений, подписанных госсекретарем США Марко Рубио во время визита в Сан-Сальвадор с президентом Сальвадора Найибом Букеле. «Ни от одной страны никогда не поступало подобного предложения о дружбе, - прокомментировал глава дипломатии Вашингтона. - Мы глубоко признательны».

«Мы предложили Соединенным Штатам возможность передать часть своей пенитенциарной системы на аутсорсинг, - пояснил Букеле в X. - Компенсация будет относительно низкой для Соединенных Штатов, но значительной для нас, что сделает всю нашу тюремную систему самоокупаемой». Мало того, Соединенные Штаты, сообщает Государственный департамент, выпустят «исключение для разблокировки помощи» стране, хотя оно будет применяться только к вопросам, связанным с границами и безопасностью, для «выявления подозрительных путешественников в Национальном центре анализа пассажиров (Napc). ), возобновить операции Информационной группы по безопасности границ (Bsig) и поддерживать подразделения, работающие с правоохранительными органами США».

«Было достигнуто множество соглашений о борьбе с волнами массовой нелегальной миграции, которые в настоящее время дестабилизируют весь регион», - объявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Достигнутые договоренности также предусматривают репатриацию «всех членов сальвадорской банды MS-13 (Mara Salvatrucha), незаконно находящихся в Соединенных Штатах», - уточнила пресс-секретарь, а власти Сальвадора арестуют «нелегальных иммигрантов-преступников из любых стран», в том числе «членов венесуэльской банды Tren de Aragua».

Это соглашение «беспрецедентное в истории отношений не только между США и Сальвадором, но и с Латинской Америкой», - прокомментировал Букеле, один из немногих иностранных лидеров, приглашенных на инаугурацию Трампа 20 января.

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