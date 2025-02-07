Веб-заголовок?

Три местных сотрудника швейцарской неправительственной организации Entraide Protestante Suisse (Heks) были убиты в результате нападения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где идут ожесточенные бои между сепаратистами из М23 и конголезской армией. Об этом говорится в заявлении Heks.

Трое сотрудников «подверглись нападению и получили смертельные ранения во время гуманитарной миссии в районе Рутшуру, Северное Киву», — говорится в сообщении. НПО объявила о приостановке всей своей деятельности в Северном Киву «до дальнейшего уведомления».