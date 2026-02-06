circle x black
Иран: США вводят новые санкции против торговли нефтью и теневого флота

06 febbraio 2026 | 18.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против иранского нефтяного сектора, спустя несколько часов после завершения переговоров в Омане, которые, по словам Тегерана, прошли в "позитивной атмосфере". Госдепартамент США сообщил, что наложил санкции на 15 организаций, двух физических лиц и 14 судов теневого флота, связанных с незаконной торговлей иранской нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией, продажа которых "принесла доходы, которые режим использует для осуществления своей злонамеренной деятельности".

"Вместо того чтобы инвестировать в благосостояние собственного населения и ветшающую инфраструктуру, иранский режим продолжает финансировать дестабилизирующую деятельность по всему миру и усиливать репрессии внутри Ирана, — говорится в заявлении Госдепартамента. — До тех пор, пока иранский режим будет пытаться уклоняться от санкций и получать доходы от нефти и нефтехимических продуктов для финансирования такого репрессивного поведения и поддержки террористической и прокси-деятельности, Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как иранского режима, так и его партнеров".

