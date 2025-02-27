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Украина: разведка Сеула, Северная Корея направила новых солдат

27 febbraio 2025 | 13.47
Redazione Adnkronos
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Сообщается, что на войну против Украины были отправлены новые северокорейские солдаты на стороне российских войск. По данным южнокорейского агентства Yonhap, разведка Южной Кореи считает, что Северная Корея направила дополнительные войска, развернутые на передовой в российском Курске, в ожидании оценки численности задействованных подразделений.

"После примерно месячного перерыва северокорейские войска были возвращены на передовую в Курской области, начиная с первой недели февраля", - заявили в Национальной разведывательной службе (NIS), уточнив, что "похоже, что была произведена дополнительная переброска войск, но ее масштабы все еще изучаются".

В середине января южнокорейская разведка сообщила, что, по ее данным, около 300 северокорейских солдат были убиты и еще 2700 ранены в ходе боевых действий в этом районе. С прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предоставил России тысячи солдат. И, напоминает Yonhap, последние новости появились после того, как стало известно, что с января по февраль в Курск прибыло от тысячи до трех тысяч северокорейских солдат.

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