США, Гислейн Максвелл будет допрошена сегодня по делу Эпштейна

Гислейн Максвелл будет допрошена за закрытыми дверями Конгрессом США. Ожидается, что сообщница Джеффри Эпштейна сошлется на право не отвечать на вопросы в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США. Женщина, отбывающая 20-летний срок за торговлю девушками с финансистом-педофилом, который покончил жизнь самоубийством, находясь под стражей, будет допрошена из тюрьмы по видеосвязи во время дачи показаний Комитету по надзору Палаты представителей, возглавляемому республиканцами, который расследует связи Эпштейна с влиятельными лицами и то, как обрабатывалась информация о его преступлениях.

Адвокаты Максвелл настаивали на том, чтобы Конгресс предоставил ей юридический иммунитет для дачи показаний во время допроса, но законодатели отказались. В противном случае ее юридическая команда заявила, что она сошлется на свое право, закрепленное Пятой поправкой, против самообвинения. «Проведение допроса в этих обстоятельствах не будет иметь иной цели, кроме чистого политического театра», — заявили ее адвокаты в письме. Хотя допрос будет проходить за закрытыми дверями, конгрессмен-демократ Ро Ханна опубликовал письмо, содержащее вопросы, которые он намерен задать Максвелл, даже если она откажется отвечать. Некоторые из них касаются связей Трампа с Эпштейном и Максвелл. Другие сосредоточены на четырех «заговорщиках» и 25 мужчинах, которые, как утверждается, «сексуально надругались над несовершеннолетними на острове Эпштейна».