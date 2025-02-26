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США: Палата представителей впервые одобрила мега-бюджет Трампа

26 febbraio 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
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С перевесом всего в два голоса мега-бюджет Дональда Трампа, тот самый, который президент называет своим "большим, красивым законопроектом", прошел первое голосование в Палате представителей. Голосование состоялось после многочасовых переговоров с группой из четырех консервативных депутатов, которые выразили возражения и сомнения по поводу сокращения расходов, которые они сочли недостаточными. Трое из них в конечном итоге были убеждены спикером Майком Джонсоном и самим президентом, который говорил с ними, отдать свой решающий голос.

Законопроект объединяет в себе всю законодательную повестку дня Трампа, начиная с 4,5 триллионов долларов налоговых сокращений, подкрепленных сокращением государственных расходов на 2 триллиона долларов. Далее следуют 100 миллиардов долларов на усиление пограничной политики, политики в отношении иммиграции и обороны. А также меры энергетической политики, знаменитая "бурить, детка, бурить", которая была в центре избирательной кампании, вернувшей Трампа в Белый дом. Что касается сокращения государственных расходов, то речь идет о сокращении федеральных программ на 880 миллиардов долларов, в том числе за счет сокращения медицинской помощи, гарантированной Medicaid, для лиц с низким уровнем дохода.

Теперь необходимо согласовать два разных текста Палаты представителей и Сената, который на прошлой неделе одобрил бюджет с существенными отличиями. Но спикер от республиканцев тем временем одержал важную победу: "Сегодня вечером мы празднуем", - сказал Джонсон журналистам после голосования, заявив, что затем они "засучат рукава", чтобы работать над единым текстом с республиканским большинством в Сенате.

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bilancio Trump Camera Senato
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