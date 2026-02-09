circle x black
Португалия, Сегуру избран президентом с абсолютным рекордом голосов

09 febbraio 2026 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Антониу Жозе Сегуру — новый президент Португальской Республики. Бывший генеральный секретарь социалистов стал самым голосуемым политиком в истории страны, побив абсолютный рекорд голосов, полученный Мариу Суарешем при его переизбрании в 1991 году. С 3 482 481 голосом, полученным вчера, избранный президент победил во всех округах и автономных регионах. При 99,2% подсчитанных бюллетеней кандидат, поддерживаемый левыми, набрал 66,82% голосов против 33,18%, полученных Андре Вентурой, кандидатом и лидером крайне правой партии Chega.

«Эта победа имеет очень особый вкус, потому что речь идет об избрании президента Республики», — заявил Сегуру прессе из Культурно-конгрессного центра Калдаш-да-Раинья, к северу от Лиссабона. «Португальский народ — лучший народ в мире», — добавил он, прежде чем заявить о своей цели: «Помогать служить». Соперник Сегуру, Вентура, заявил, что во время кампании он «искал альтернативную линию, говорил о том, что необходимо изменить в этой стране», но «несмотря на очень значительный рост по сравнению как с парламентскими выборами, так и с первым туром, я не смог сделать то, что отстаивал, а именно выиграть эти выборы».

Уходящий президент Марселу Ребелу де Соуза поздравил Сегуру и объявил, что примет его сегодня днем. Президент «позвонил Антониу Жозе Сегуру, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах и пожелать ему всяческого счастья и успеха в мандате, который ему был доверен португальцами», — сообщила Президентская администрация. Со своей стороны, премьер-министр Португалии, консерватор Луиш Монтенегру, поздравил Сегуру как гаранта «духа конвергенции» и заверил, что правительство продемонстрирует новому главе государства «всю свою готовность» и «сотрудничество» для служения португальцам.

