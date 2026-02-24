Дело Эпштейна: бывший посол Великобритании Мандельсон освобожден под залог

Бывший министр и бывший посол Великобритании в Вашингтоне Питер Мандельсон был освобожден под залог. Он был арестован в понедельник по "подозрению в неправомерном поведении на государственной должности" из-за его связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Представитель столичной полиции сообщил ночью, что "72-летний мужчина был освобожден под залог, пока расследование продолжается". В заявлении полиция уточняет, что не может предоставить дополнительную информацию, "чтобы не поставить под угрозу целостность" разбирательства в отношении Мандельсона, который отвергает все обвинения.