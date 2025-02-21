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Республика Конго: Acs, в церкви на севере Киву обнаружены тела более 70 человек

21 febbraio 2025 | 19.12
Redazione Adnkronos
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По данным местных источников организации «Помощь страдающей Церкви» (Acs), в протестантской церкви в Майбе, недалеко от Луберо, на севере Киву, Демократическая Республика Конго, были обнаружены тела более 70 человек. Убийства были совершены в период с 12 по 15 февраля повстанцами из Альянса демократических сил (АДС), исламистской террористической группировки, происходящей из Уганды, которые вошли в деревню и взяли в заложники около 100 человек. «Многие из них были связаны, а некоторые обезглавлены. Среди жертв были женщины, дети и старики», — сообщил источник, личность которого не разглашается из соображений безопасности.

Что касается мотива массового убийства и способа действий группировки, источник добавил: «Вероятно, эти жертвы не смогли оказать сопротивление или выдержать марш-бросок, потому что, когда повстанцы берут заложников, они заставляют их идти с ними, либо в качестве пополнения своей группировки, либо в качестве рабочей силы для поддержки военных действий. Когда есть добыча, им нужны люди, которые будут ее нести. Если ты устаешь по дороге, тебе конец. Думаю, именно это и случилось с этими 70 людьми. Исламские группировки, — продолжил источник, — активизировали свои нападения и набеги на отдаленные деревни, убивая тысячи конголезских мирных жителей. Раньше они были в других районах, но теперь нападениям подвергается Луберо. Предполагается, что у террористов есть местные пособники, которые облегчают им действия, и это по-настоящему страшно».

Это массовое убийство, подчеркивает Acs, произошло в очень сложный для региона момент, учитывая ухудшение гуманитарной ситуации в провинциях Северное Киву и Южное Киву, где происходили ожесточенные бои между другой вооруженной группировкой, М23, поддерживаемой соседней Руандой, и конголезскими вооруженными силами. М23 захватила важные города и плацдармы в регионе, такие как Гома и Букаву, и с 24 декабря идут ожесточенные бои, в результате которых, по данным УВКБ ООН, полмиллиона мирных жителей конголезской провинции Северное Киву были вынуждены покинуть свои дома.

Помимо озабоченности по поводу действий АДС, местный источник Acs выразил опасение, что в ближайшие дни М23 может захватить Бутембо, второй по величине город в Северном Киву, как это произошло с Гомой, столицей провинции, и Букаву, столицей Южного Киву. «Мы ожидаем, что повстанцы войдут в город с минуты на минуту, поскольку они находятся всего в 70 км отсюда. В Бутембо царит атмосфера страха, потому что война буквально у нашего порога. Мы видели, как хаос охватил другие регионы, и теперь, похоже, пришла наша очередь».

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Tag
massacro terrorismo guerra civile situazione umanitaria ribelli ostaggi
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