Германия: опрос Bild, 67% считают, что СДПГ должна голосовать с ХДС по вопросу мигрантов

67% немцев хотели бы, чтобы СДПГ канцлера Олафа Шольца объединила свои голоса с голосами ХДС, чтобы одобрить законопроект о мигрантах. 20% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют данные опроса Insa, проведенного вчера для Bild.

76,4% респондентов не согласны с нынешней миграционной политикой федерального правительства, которую они оценивают скорее негативно, против 15,9%, придерживающихся противоположного мнения. 69% опрошенных одобряют тот факт, что Бундестаг в среду дал зеленый свет предложению по иммиграции. С этим согласны и 53% избирателей СДПГ. Против - 21,3%.

44,6% немцев не нравится тот факт, что меры были приняты при голосовании АдГ. Положительно к этому относятся 35,3% опрошенных. Наконец, 51,7% считают, что Германия должна принять решение о высылке нелегальных иммигрантов на своих границах, даже если это нарушает действующее законодательство ЕС. 35,5% выступают против.