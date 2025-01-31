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Германия: опрос Bild, 67% считают, что СДПГ должна голосовать с ХДС по вопросу мигрантов

31 gennaio 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
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67% немцев хотели бы, чтобы СДПГ канцлера Олафа Шольца объединила свои голоса с голосами ХДС, чтобы одобрить законопроект о мигрантах. 20% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют данные опроса Insa, проведенного вчера для Bild.

76,4% респондентов не согласны с нынешней миграционной политикой федерального правительства, которую они оценивают скорее негативно, против 15,9%, придерживающихся противоположного мнения. 69% опрошенных одобряют тот факт, что Бундестаг в среду дал зеленый свет предложению по иммиграции. С этим согласны и 53% избирателей СДПГ. Против - 21,3%.

44,6% немцев не нравится тот факт, что меры были приняты при голосовании АдГ. Положительно к этому относятся 35,3% опрошенных. Наконец, 51,7% считают, что Германия должна принять решение о высылке нелегальных иммигрантов на своих границах, даже если это нарушает действующее законодательство ЕС. 35,5% выступают против.

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Germania sondaggio migranti Bild
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