ИИ: в Южной Корее остановлена DeepSeek, "риски для конфиденциальности"

В Южной Корее остановлена DeepSeek. Правительство Сеула объявило о временной приостановке для пользователей в стране новых загрузок китайского приложения, использующего искусственный интеллект. За этим решением стоят опасения, связанные с "практикой сбора данных", сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Комиссия по защите персональных данных уточнила, что приостановка началась в 18:00 в минувшую субботу и будет действовать до тех пор, пока не будут внесены "улучшения" в соответствии с действующим законодательством Южной Кореи о защите персональных данных. Пользователи, которые уже скачали DeepSeek, смогут продолжать ее использовать, но их просят соблюдать осторожность, поскольку "существуют риски".

"Тот, кто уже скачал DeepSeek и использует ее, - сказал Нам Сок, сотрудник Комиссии, - должен быть осторожен, потому что существуют риски". По данным Комиссии, DeepSeek сотрудничает с южнокорейскими властями.