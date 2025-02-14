Германия: за девять дней до выборов растет Die Linke, появляется гипотеза о новой коалиции

За девять дней до досрочных выборов в Германии появляется гипотеза о новой трехсторонней коалиции «красно-красно-зеленых» по итогам последнего опроса Forschungsgruppe Wahlen для ZDF. Опрос зафиксировал лишь незначительное смещение политического равновесия по сравнению с предыдущей неделей, но зафиксировал рост на один процентный пункт партии Die Linke («Левые»), которая достигла исторического максимума в 7%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) получают один процентный пункт (16%), Зеленые теряют один пункт и останавливаются на отметке 14%, ХДС/ХСС остается стабильным на уровне 30%, согласно «Politbarometer» ZDF. АдГ («Альтернатива для Германии») набирает 20% голосов, Свободные демократы СвДП остаются на уровне 4%, как и Альянс Сары Вагенкхнет (Bsw).

Подъем Левой партии в опросах - теперь она находится дальше от опасной зоны около 5% минимума, порога, ниже которого партия не попадает в парламент - впервые за долгое время делает математически возможным коалицию между СДПГ, Зелеными и Левыми. Пока только возможную, потому что на сегодняшний день у такой коалиции не будет необходимого большинства в 316 мест. Однако поддержка населения «красно-красно-зеленого» правительства в настоящее время низка: только 30% респондентов положительно оценивают такой альянс, в то время как 60% отвергают его.

Большинство граждан делают ставку на «большую коалицию» ХДС/ХСС с СДПГ во главе Союза, при этом 39% - значительный рост на шесть процентных пунктов за последние три недели - выступают за это. И 76% ожидают именно такого решения, хотя в последнее время полемика между двумя лагерями, особенно по вопросам иммиграции и поддержки АдГ со стороны ХДС, создала серьезные разногласия между двумя партиями.

Другие варианты коалиции встречают значительно больший отказ. «Черно-зеленый» альянс (ХДС/ХСС-Зеленые) негативно воспринимается 62% респондентов, в то время как коалиция ХДС/ХСС и АдГ отвергается 76% выборки, поясняет ruhr.24.de'.

Интерес к выборам в Бундестаг достигает рекордного уровня в опросе ZDF: 87% респондентов заявили, что очень или чрезвычайно заинтересованы в выборах - число значительно превышающее показатель, зафиксированный перед последними выборами в Бундестаг в 2021 году (76%). В то же время электорат более решителен по сравнению с 2021 годом: только 28% еще не знают, за кого хотят голосовать. В 2021 году эта цифра составляла 38% незадолго до выборов. Согласно опросу, решающими темами являются мир и безопасность (45%) и экономика (44%), за которыми следует социальная справедливость (39%). Защита климата занимает лишь шестое место среди наиболее важных вопросов - 22%.