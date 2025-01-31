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США: Мексика направила в Google письмо с протестом против объявления о «Американском заливе»

31 gennaio 2025 | 12.23
Redazione Adnkronos
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Правительство Мексики направило в Google письмо с протестом против решения технологической компании переименовать Мексиканский залив в Американский залив на своих картах в Соединенных Штатах, в соответствии с заявлением нового главы Белого дома Дональда Трампа.

В письме, направленном министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте, подчеркивается, что «название Мексиканский залив не навязано каким-либо одним государственным источником, как ошибочно предполагает Google», а является «общепринятым и исторически зарегистрированным названием, которое, помимо того, что является международной практикой, юридически зарегистрировано в указателях Международной гидрографической организации (МГО)», в которую входят как Мексика, так и Соединенные Штаты.

Президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум продемонстрировала документ во время пресс-конференции, на которой заявила, что «если страна хочет изменить название чего-либо в море, это может действовать только в пределах двенадцати морских миль. Это не может быть применено к остальной территории, в данном случае к Мексиканскому заливу. Именно это мы подробно объяснили Google».

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Tag
Usa Messico Golfo del Messico Trump Google
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