США: Мексика направила в Google письмо с протестом против объявления о «Американском заливе»

Правительство Мексики направило в Google письмо с протестом против решения технологической компании переименовать Мексиканский залив в Американский залив на своих картах в Соединенных Штатах, в соответствии с заявлением нового главы Белого дома Дональда Трампа.

В письме, направленном министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте, подчеркивается, что «название Мексиканский залив не навязано каким-либо одним государственным источником, как ошибочно предполагает Google», а является «общепринятым и исторически зарегистрированным названием, которое, помимо того, что является международной практикой, юридически зарегистрировано в указателях Международной гидрографической организации (МГО)», в которую входят как Мексика, так и Соединенные Штаты.

Президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум продемонстрировала документ во время пресс-конференции, на которой заявила, что «если страна хочет изменить название чего-либо в море, это может действовать только в пределах двенадцати морских миль. Это не может быть применено к остальной территории, в данном случае к Мексиканскому заливу. Именно это мы подробно объяснили Google».