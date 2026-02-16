Guardian: "В 2025 году число жертв среди гражданского населения Украины увеличилось на 26%"

В 2025 году число жертв среди гражданского населения в Украине в результате обстрелов увеличилось на 26%, что отражает рост российских атак на города и инфраструктуру страны. По данным Guardian, ссылающегося на организацию Action on Armed Violence (AOAV), 2248 мирных жителей были убиты и 12493 ранены в результате насилия в Украине, при значительном увеличении числа жертв и инцидентов. В среднем 4,8 мирных жителя были убиты или ранены при каждой атаке, что на 33% больше, чем в 2024 году, при этом самая страшная атака произошла в Днепре 24 июня. Российские ракеты попали в пассажирский поезд, квартиры и школы, убив 21 человека и ранив 314, включая 38 детей.

Иэн Овертон, исполнительный директор AOAV, заявил, что данные показывают, что "Украина отражает более широкий крах сдержанности, теперь видимый во многих войнах", и что уважение к пропорциональности в войне "было нарушено". Преднамеренное чрезмерное нападение на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру для получения прямого военного преимущества является военным преступлением, но эксперты заявили, что принцип пропорциональности находится на грани разрушения во многих конфликтах, включая Газу, Судан и Конго, а также Украину.

"Мы наблюдали эту эрозию на протяжении многих лет, от Хомса до Алеппо, Мариуполя, а затем Газы. Что теперь кажется другим, так это ощущение, что больше не существует функционирующего международного порядка, основанного на правилах, способного призвать виновных к ответу за их действия", - утверждает Овертон. Ракетные и беспилотные атаки происходили почти каждую ночь по всей Украине в течение 2025 года и продолжались до 2026 года, оставляя миллионы людей с ограниченным или полным отсутствием доступа к электричеству, отоплению и воде. В ночь на 9 сентября Украину атаковали 805 беспилотников и 13 ракет, что стало крупнейшим воздушным налетом, когда-либо зарегистрированным во время войны.