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Китай: Си Цзиньпин встретился с предпринимателями, в том числе с Джеком Ма и основателями Huawei и Byd

17 febbraio 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
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Джек Ма и не только. Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с руководителями ведущих компаний азиатского гиганта. Официальное китайское агентство «Синьхуа» сообщает о «симпозиуме», посвященном «частным предприятиям», и сообщает о «важном выступлении», сделанном Си после того, как он «выслушал» «представителей частных компаний». Пока никаких подробностей о содержании встречи в Доме народных собраний нет.

На встрече, согласно изображениям, распространенным официальными СМИ, присутствовали соучредитель Alibaba Джек Ма, который, похоже, таким образом, «реабилитирован» после напряженности последних лет, глава Huawei Жэнь Чжэнфэй и Ван Чуаньфу, основатель Byd, китайского гиганта по производству электромобилей. Присутствовал также премьер-министр Ли Кэцян.

Обозреватели интерпретируют произошедшее как сигнал доверия и поддержки частным компаниям в то время, когда китайская экономика борется со слабым внутренним спросом и сталкивается с «трениями» с Соединенными Штатами.

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