ICE в Миннесоте: Трамп готов сократить контингент. Нападение на Претти: "Он был агитатором"

Администрация Дональда Трампа готова "сократить" контингент ICE в Миннесоте если будет сотрудничество со стороны местного правительства, после убийства Алекса Претти и Рене Гуд.

«Царь» пограничного контроля Том Хоман заявил на пресс-конференции в Миннеаполисе о своем намерении продолжить операцию по борьбе с иммиграцией, но уточнил, что хочет добиться "разумного сотрудничества, которое позволит нам сократить количество наших агентов здесь". "Мы ни в коем случае не отказываемся от нашей миссии. Мы просто делаем ее более эффективной", - добавил он.

Трамп тем временем говорил о Претти, медбрате, убитом при попытке помочь женщине, подвергшейся нападению агентов ICE, как об "агитаторе и, возможно, повстанце".

«Его репутация упала после недавно опубликованного видео, где он кричит и плюет в лицо очень спокойному и контролирующему ситуацию агенту ICE», — написал Трамп в Truth. Видео, на которое ссылается президент показывает Претти в столкновении с федеральными агентами за десять дней до его убийства.