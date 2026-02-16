США, сняты обвинения с иммигранта, раненного ICE, 'федеральные агенты солгали'

16 febbraio 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Обвинения против венесуэльских иммигрантов, которые, согласно версии федеральных прокуроров, в январе прошлого года в Миннеаполисе напали на агента ICE, а затем открыли огонь, ранив одного из двух мужчин в ногу, были сняты. Неожиданным шагом Министерство юстиции заявило, что прокуроры предоставили суду неверную информацию, в то время как ICE опубликовало заявление, в котором признало, что его агенты давали "ложные показания" под присягой.

По словам Министерства юстиции, обвинительную версию федеральных прокуроров опровергло "обнаружение нового доказательства", которым, как сообщает сегодня CNN, является видео, демонстрирующее совершенно иную динамику событий 15 января, через неделю после убийства Рене Гуд агентами антииммиграционной полиции, чем та, что была представлена агентами ICE.

Согласно новой версии, Альфредо Алехандро Альхорна был отслежен агентами ICE в конце его рабочей смены, и, когда он прибыл к дому, один из них попытался его остановить. Мужчине удалось вырваться и побежать к двери дома: когда он пытался ее закрыть, агент открыл огонь, ранив в ногу его двоюродного брата Хулио Сезара Соса-Селиса.

«Это абсолютно необоснованное применение силы, и агент выдвинул ложные обвинения против моего клиента, чтобы оправдать это», — сказал адвокат Алихорны. Теперь два федеральных агента, которые были отстранены от службы, находятся под следствием Министерства юстиции, признал директор ICE Тодд Лайонс, добавив, что они могут быть уволены и привлечены к уголовной ответственности.

На самом деле, ложная версия событий, представленная двумя федеральными агентами, в которой сообщалось, что Соса-Селис, а не Алихорна, был остановлен на блокпосту и, пытаясь сбежать, разбил машину и скрылся пешком, была немедленно поддержана руководством Министерства внутренней безопасности. Секретарь Кристи Ноэм, та самая, которая поспешила назвать Гуд "внутренней террористкой", описала действия двух иммигрантов как "попытку убийства сотрудников правоохранительных органов".

«Шокирует то, как Министерство внутренней безопасности продолжает делать немедленные и категоричные заявления о фактах, которые затем быстро опровергаются реальными доказательствами», — прокомментировал юридический аналитик CNN Эли Хониг, вспоминая дело Гуда и Алекса Претти, а также дело Маримар Мартинес, обвиненной в Чикаго в попытке наехать на автомобиль ICE до того, как агенты открыли по ней огонь. Обвинения, которые затем были сняты судьей, указавшим на «упущения» в версии, представленной федеральными властями.

Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


