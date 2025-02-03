США: Онтарио разрывает контракт со Starlink в ответ на пошлины

Премьер-министр Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, разорвал контракт со Starlink, компанией Илона Маска, предоставляющей интернет-услуги, в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении североамериканской страны.

В ноябре Даг Форд подписал соглашение на сумму 100 миллионов канадских долларов (66,5 миллиона евро) с компанией Маска о предоставлении высокоскоростного интернета жителям сельских и северных районов Онтарио.

«Мы разорвем контракт провинции со Starlink. Онтарио не будет вести дела с людьми, решившими разрушить нашу экономику», — заявил Форд в посте в соцсети X. Премьер также добавил, что с завтрашнего дня и до тех пор, пока пошлины не будут отменены, Онтарио запретит американским компаниям заключать провинциальные контракты. «Канада не начинала эту борьбу с Соединенными Штатами, но можете быть уверены, что мы готовы ее выиграть», — добавил он.