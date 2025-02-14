circle x black
Cerca nel sito
 
menu MENU adnverify
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Domenica 16 Marzo 2025
Aggiornato: 06:21
10 ultim'ora clock BREAKING NEWS

США: возвращается TikTok, снова доступен в магазинах Apple и Google

14 febbraio 2025 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

TikTok снова доступен в магазинах Apple и Google в США. С 19 января загрузка новыми пользователями здесь была невозможна в разгар напряженности из-за закона, принятого во имя национальной безопасности, с целью запрета платформы, принадлежащей Китаю, насчитывающей 170 миллионов пользователей в США, при отсутствии «прощания» с гигантом ByteDance.

Затем в первый день своего второго срока в Белом доме президент США Дональд Трамп сразу же решил продлить его до 5 апреля. А вчера он намекнул, что при необходимости могут быть новые продления.

«Многие интересуются TikTok, и я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения, - сказал он из Белого дома, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по поводу платформы, которую необходимо продать, чтобы избежать ее запрета в Соединенных Штатах. - Люди поняли, что она очень популярна, нам, вероятно, потребуется одобрение Китая, но многие заинтересованы».

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tiktok
Vedi anche
News to go
Disturbi alimentari boom tra i bambini: +64% diagnosi al Bambino Gesù
News to go
50enne, sposato e del nord Italia: ecco l'identikit del sovraindebitato
News to go
Allerta maltempo in Emilia Romagna e Toscana, preoccupano livelli dei fiumi
News to go
Generali chiude il 2024 con utili record
News to go
Unicredit-Commerzbank, Bce verso ok per fusione
News to go
Napoli, terremoto ai Campi Flegrei: ultime news
News to go
Pordenone è la Capitale italiana della Cultura per il 2027
News to go
Ue, approvato il piano di riarmo europeo
News to go
Guerra Ucraina-Russia, proposta tregua: si attende la risposta di Mosca
News to go
Dazi Usa entrano in vigore oggi, la contromossa dell'Ue
Rc auto, Ivass: "Prezzi tornano a crescere"
News to go
Bonus psicologo, dal 15 aprile le graduatorie con i nuovi beneficiari


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza