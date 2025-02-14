США: возвращается TikTok, снова доступен в магазинах Apple и Google

TikTok снова доступен в магазинах Apple и Google в США. С 19 января загрузка новыми пользователями здесь была невозможна в разгар напряженности из-за закона, принятого во имя национальной безопасности, с целью запрета платформы, принадлежащей Китаю, насчитывающей 170 миллионов пользователей в США, при отсутствии «прощания» с гигантом ByteDance.

Затем в первый день своего второго срока в Белом доме президент США Дональд Трамп сразу же решил продлить его до 5 апреля. А вчера он намекнул, что при необходимости могут быть новые продления.

«Многие интересуются TikTok, и я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения, - сказал он из Белого дома, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по поводу платформы, которую необходимо продать, чтобы избежать ее запрета в Соединенных Штатах. - Люди поняли, что она очень популярна, нам, вероятно, потребуется одобрение Китая, но многие заинтересованы».