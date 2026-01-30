W.Post, правительство покупает крупные склады для центров ICE в 23 населенных пунктах

Администрация Трампа значительно расширяет сеть центров содержания иммигрантов путем приобретения и переоборудования крупных промышленных складов по меньшей мере в 23 населенных пунктах США, вызывая серьезную обеспокоенность среди местных властей и жителей. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на документы и интервью, согласно которым эти объекты – расположенные по меньшей мере в восьми штатах – могут вместить в общей сложности до 80 000 человек. Только в этом месяце Министерство внутренней безопасности (DHS) приобрело два здания: одно в Уильямспорте, штат Мэриленд, за 102 миллиона долларов, и другое в Сюрпрайзе, штат Аризона, за 70 миллионов долларов. Выбранные объекты — это почти все ангары, расположенные в промышленных зонах, часто вблизи аэропортов или крупных автомагистралей.

Не обходится и без логистических и гуманитарных проблем. В Нью-Джерси одно из зданий, предназначенных для переоборудования, использует водоносный горизонт, который уже близок к пределу использования местным сообществом; в Оклахома-Сити склад может вместить до 1500 задержанных на небольшом расстоянии от начальной школы; в штате Нью-Йорк бывшие сотрудники распределительного центра, который теперь находится в поле зрения ICE, сообщили об экстремальных температурах и неадекватных системах вентиляции. По меньшей мере в 15 общинах уже прошли протесты и публичные собрания в попытке заблокировать проекты.

План, разработанный для поддержки президентской цели по ускорению депортаций, основан на модели «хаб и спицы», с временными распределительными пунктами и крупными центрами, где мигранты будут ожидать высылки. DHS подтвердило наличие новых средств для расширения возможностей содержания под стражей, но предоставило мало подробностей о конкретных объектах. Юридические эксперты и правозащитные организации предупреждают, что адаптация промышленных складов к федеральным стандартам содержания под стражей – которые включают санитарные, водные и безопасные требования – может оказаться сложной и дорогостоящей, особенно в сжатые сроки, предусмотренные агентством. Несмотря на широкое местное сопротивление, судебная практика часто признавала за федеральным правительством право отменять муниципальные нормы, когда они препятствуют реализации федеральной политики.