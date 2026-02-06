США, опрос YouGov: кризис в Гренландии обрушил восприятие альянса среди европейцев

Отрицательный пик в трансатлантических отношениях подтверждается опросом YouGov, согласно которому мнение европейцев о Соединенных Штатах и отношениях, связывающих два блока, находится на самом низком уровне с момента начала этих исследований десять лет назад. Эту тенденцию ускорил кризис в Гренландии.

Значительное большинство европейцев, от 84 процентов в Дании до 62 процентов во Франции (62 процента), включая Германию, Италию, Испанию и Великобританию, теперь имеют неблагоприятное мнение о Соединенных Штатах. В ноябре прошлого года этот показатель колебался, в зависимости от страны, от 49 до 70 процентов. Все больше европейцев больше не считают Соединенные Штаты дружественной страной. И все меньше, во всех шести странах, где проводилось исследование, считают их союзником.

Европейцы, как показывает опрос, все больше намерены защищать свою автономию (этого хотят 41-55 процентов опрошенных) и свои ценности, которые они предпочитают сохранению отношений с Соединенными Штатами и от которых они не хотят отказываться, чтобы угодить Дональду Трампу.

Европейцы согласны с Трампом и признают, что слишком сильно зависели от США в вопросах своей обороны (этот показатель варьируется в зависимости от страны от 59 до 74 процентов), что они позволили въехать в свои страны слишком многим иммигрантам (от 52 до 63 процентов) и слишком нерешительны на мировой арене (от 45 до 62 процентов).

Но они полностью не согласны с идеей администрации США о том, что европейские правительства чрезмерно ограничивают свободу слова (так считают лишь от 1 до 31 процента опрошенных, в зависимости от страны) и с дисбалансом в торговле в пользу их стороны Атлантики (от 10 до 17 процентов).

Дания, территорией которой является Гренландия, — это страна, где тенденция к разделению наиболее выражена: в июле 2023 года 80 процентов датчан говорили о Соединенных Штатах как о дружественной стране или союзнике, теперь так считают менее 26 процентов. В Великобритании, Дании, Франции и Германии, но не в Испании и Италии, опрошенные призывают к увеличению расходов на национальную оборону, чтобы дистанцироваться от США. Если трансатлантические отношения разорвутся, большинство опрошенных во всех странах, кроме Италии, поддерживают увеличение расходов на оборону. От 39 процентов (в Германии) до 57 процентов (в Дании) европейцев убеждены, что как только Трамп покинет Белый дом, американская внешняя политика нормализуется.