Italia. Governo, maggioranza e opposizione: lo stato di salute

I sondaggi servono a misurare lo stato di salute dei partiti soprattutto quando, come in questa fase, le consultazioni elettorali sono lontane. L’ultimo disponibile è la Supermedia YouTrend, che è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Rispetto alla rilevazione precedente i due principali partiti italiani, FdI e Pd, crescono entrambi dello 0,5%, rispettivamente al 30,1% e al 23,7%. È un sondaggio che è stato citato in un post del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha aggiunto una valutazione politica: “Nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido". Esce, altresì, confermata dai sondaggi la leadership di Elly Schlein all’interno del Pd nonostante movimenti più o meno ostili in corso nel Partito democratico. Analizzando l’andamento delle intenzioni di voto nei due schieramenti, e anche in quello che è stato il terzo polo, si evidenziano differenze che non spostano sostanzialmente gli equilibri. Nel centrodestra -0,2% per Forza Italia al 9,3% e +0,2% per la Lega all’8,7%, con i due partiti che continuano a contendersi la seconda posizione alle spalle di FdI; completa il quadro Noi Moderati che fa registrare +0,3% all’1,2%. Nel centrosinistra, M5S è sostanzialmente stabile all’11% (-0,1%) mentre AVS registra una perfetta parità con la precedente rilevazione, al 6,2% e +Europa perde qualcosa, lo 0,2%, all’1,8%. Si accorcia la distanza tra Azione (-0,2%) e Italia Viva (+0,3%), rispettivamente al 2,7% e al 2,5%. Questi dati dicono che il quadro politico italiano è piuttosto cristallizzato.

Nel frattempo, si è aperto il cantiere per una nuova legge elettorale che possa vedere la luce prima della fine della legislatura. L’idea consegnata agli sherpa della maggioranza è quella di adottare un sistema su base proporzionale, simile a quello delle regioni, per cui verrebbe assegnato un premio di maggioranza fino al 55% dei seggi, al raggiungimento di una soglia minima pari al 40% dei consensi. Inoltre, si supererebbe la quota dei collegi uninominali introducendo invece dei listini con il capolista bloccato e i restanti seggi da assegnare con le preferenze. La legge elettorale prevederebbe anche l’indicazione del Capo della coalizione permettendo, così, di introdurre una forma di legittimazione diretta del premier senza dover necessariamente affrontare il complesso iter parlamentare e il rischio di referendum popolare come nel caso della riforma costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Nel dibattito, però, si fa strada anche un’altra idea come punto di mediazione fra i poli, quella di rispolverare, riveduto e corretto, il “Mattarellum” con il 75% di seggi uninominali assegnati con il maggioritario, e 25% con il proporzionale. Un sistema che ha già consentito la vittoria del centrodestra in due occasioni su tre (nel 1994 e nel 2001). Entrambe le formule proposte, così, vedrebbero consolidato l’assetto dell’attuale maggioranza mentre imporrebbero la difficile sfida dell’unità per le diverse opposizioni, sfida cui aveva provato a dare risposta Franceschini proponendo – per il centrosinistra - al posto di una coalizione politica, una sorta di “desistenza” tra partiti delle opposizioni al sol fine di evitare la vittoria del centrodestra nei collegi maggioritari.