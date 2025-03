L’economia, il rebus della crescita e il rischio di una guerra commerciale

Il 2025 si profila un anno importante per l’economia, sia rispetto alle prospettive italiane, sia rispetto a quelle europee e globali. Sostanzialmente domata l’inflazione, i riflettori sono puntati su una crescita che ha chiuso il 2024 con segnali di rallentamento. In particolare, primi segnali giunti ad inizio 2025 destano preoccupazione per l’economia europea, evidenziando una crescita estremamente debole. Nel quarto trimestre del 2024, l’Eurozona ha registrato una crescita pari a zero, in netto contrasto con il +0,4% del trimestre precedente, mentre l’UE complessivamente ha segnato solo lo 0,1% dopo un +0,4% iniziale. In Italia, secondo l’Istat (Istat dati preliminari indice corretto e destagionalizzato di fine gennaio; i risultati dei conti nazionali annuali per il 2024 saranno diffusi il 3 marzo mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 5 marzo), la crescita si è fermata a zero sia nel terzo che nel quarto trimestre, e le performance sono state ancor più negative in Germania (–0,2%) e in Francia (–0,1%). Sul fronte dei prezzi, l’inflazione ha ripreso vigore: nell’Eurozona l’inflazione ha raggiunto il 2,5%, con variazioni che differiscono nei settori dei servizi, degli alimentari, dell’energia e dei beni industriali non energetici, mentre in Italia a gennaio, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% su base mensile e dell’1,5% rispetto al primo mese del 2024, con il “carrello della spesa” in crescita all’1,8% annuo; aumento attribuibile, secondo l’Istat, al progressivo esaurimento delle spinte deflazionistiche sui prezzi energetici, accompagnato da una marcata accelerazione dei costi nella componente regolamentata, oltre a tensioni persistenti sui prezzi degli alimentari lavorati. Di fronte a queste pressioni inflazionistiche, la Banca centrale europea ha mantenuto la sua strategia di riduzione dei tassi, abbassando il tasso di riferimento di 0,25 punti il 30 gennaio, portandolo al 2,75%, ritenendo, come evidenziato dal Presidente Lagarde, che nonostante l’evidenza di una situazione di debolezza dell’economia dell’eurozona nel breve termine, permangono le condizioni per la ripresa.

In Italia, l’economia si prepara ad affrontare un periodo di crescita moderata. I dati pubblicati nel report ISTAT del 5 dicembre 2024 confermano un quadro economico complesso, ma con segnali di ripresa sostenibile. Le analisi si concentrano su tassi di crescita, consumi, occupazione e dinamiche degli investimenti, delineando le prospettive economiche del Paese nel breve termine.

Secondo i dati ISTAT, nel 2024 il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è cresciuto dello 0,5% (dati gennaio 2025), mentre per il 2025 si prevede un incremento dello 0,8%. Questi tassi di crescita, seppur modesti, segnano un percorso di ripresa. Stando al report Istat, per il 2025 si prevede che la domanda interna diventi il principale motore di crescita (+0,8 punti percentuali), grazie al rafforzamento del mercato del lavoro e all’incremento delle retribuzioni reali. Riguardo ai consumi privati 2025 si prevede un’accelerazione (+1,1% rispetto al 2024). Questo miglioramento è attribuibile al consolidamento dell’occupazione e all’aumento delle retribuzioni in termini reali, che rafforzano la fiducia dei consumatori e il potere d’acquisto. Il mercato del lavoro italiano ha evidenziato segnali di miglioramento nel 2024. Le unità di lavoro (ULA) sono cresciute dell’1,2%, superando il tasso di crescita del PIL. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5% nel 2024 e si prevede che raggiunga il 6,2% nel 2025. Inoltre, a novembre 2024, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 5,7%, il livello più basso dal 2004. Nonostante un lieve calo mensile nel numero di occupati a novembre (-0,1%, pari a -13mila unità), il confronto annuo mostra un incremento significativo (+328mila unità). Tale dinamica riflette una crescita strutturale del mercato del lavoro, con un aumento dei dipendenti permanenti (+500mila) e degli autonomi (+108mila), a fronte di una riduzione dei dipendenti a termine. Dalle stime si ricava che il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2004 e ormai strutturalmente inferiore alla media europea. Riguardo agli investimenti fissi lordi la crescita è rallentata significativamente nel 2024 e per il 2025 si prevede una crescita pari a zero. Questo rallentamento è dovuto principalmente alla fine degli incentivi fiscali per l’edilizia, che avevano sostenuto gli investimenti negli anni precedenti. Nonostante gli stimoli derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la riduzione dei tassi di interesse, la mancanza di nuovi incentivi frena ulteriormente il settore. L’inflazione, dopo un aumento significativo nel 2023 (+5,7%), ha rallentato drasticamente nel 2024 (+1,0%) grazie alla riduzione dei prezzi dei beni energetici. Tuttavia, per il 2025, si prevede una leggera ripresa dell’inflazione (+2,0%), trainata dalla stabilizzazione dei redditi e dei consumi. La legge di bilancio 2025 introduce interventi mirati al sostegno del reddito disponibile per lavoratori, famiglie e redditi bassi. Secondo le simulazioni ISTAT, questi interventi avranno effetti positivi sui consumi e un impatto espansivo sulla crescita del PIL, stimata in un incremento di circa 0,2 punti percentuali nel 2025 e nel 2026. Tuttavia, l’impatto sugli investimenti privati sarà limitato e ritardato, mentre l’aumento dei consumi interni potrebbe esercitare pressioni sui prezzi. L’economia italiana si trova, pertanto, in una fase di transizione, caratterizzata da segnali di ripresa moderata ma con alcune fragilità strutturali. La crescita del PIL e il miglioramento dell’occupazione rappresentano sviluppi positivi, ma la stagnazione degli investimenti e le incertezze inflazionistiche sollevano interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine. Le politiche economiche, incluse quelle fiscali e di investimento, saranno fondamentali per garantire una crescita equilibrata e sostenibile nel prossimo futuro. Spostando la lente sull’economia globale, l’interrogativo principale riguarda le scelte di Donald Trump e le conseguenze che il nuovo corso negli Stati Uniti avrà sugli equilibri geopolitici, industriali e commerciali. La situazione in Medio Oriente e le effettive probabilità di avviare un negoziato per una pace ‘giusta’ in Ucraina sono i temi principali sul primo fronte. L’aut aut di Trump a Putin, trattativa vera o nuove sanzioni, ha anche un evidente significato in chiave economica. Basta, in questo senso, aprire il capitolo energia. Il grande timore resta legato alla questione del gas, condizionata dalla fine dell’accordo tra Russia e Ucraina sul gasdotto verso l’Europa. A Bruxelles mostrano tranquillità sulla capacità di garantire il flusso di metano e di riempire gli stoccaggi durante l’estate, ma Autorità e analisti si attendono un aumento dei prezzi durante l’anno, tale da condizionare anche il mercato dell’elettricità, legato a quello del gas. Tutti elementi che colpiranno soprattutto l’Europa e renderanno meno competitive le nostre aziende rispetto a quelle statunitensi e cinesi. Allo stesso modo, pesa sull’economia globale, il rischio che si possa innescare un conflitto commerciale su larga scala. La domanda che ricorre è: quanto delle minacce di Trump si trasformerà in realtà? Da candidato ha parlato di dazi del 60% sulle merci cinesi e del 10% sulle altre. Recentemente, ha minacciato i vicini Canada e Messico, nonostante il fortissimo legame commerciale tra i paesi ex-Nafta, ai quali è pronto a imporre ‘tariffs’ del 25%. Il Presidente ha il potere di decidere – sotto l’ombrello della sicurezza nazionale - restrizioni su merci e commercio senza dover passare dal Congresso, come fece, ad esempio, durante il primo mandato con acciaio e alluminio, mentre, viene evidenziato, sarebbe necessario un passaggio parlamentare per un inasprimento commerciale a tutto con la Cina o con il resto del mondo. Altrimenti potrebbe scattare il ricorso alla Corte suprema contro un possibile ordine esecutivo della Casa Bianca e, sul punto, non va dimenticato che nella maggioranza repubblicana, che balla sul filo di tre senatori e due deputati, non mancano i nemici delle politiche protezionistiche. Le prospettive economiche restano, dunque, influenzate da incertezze geopolitiche e rischi legati a pressioni protezionistiche. Tuttavia, si prevede una stabilizzazione della domanda mondiale e un leggero rafforzamento del commercio internazionale nel 2025. L’attesa stabilità dei tassi di inflazione vicino agli obiettivi delle autorità monetarie contribuirà a stabilizzare le aspettative degli operatori economici.