Dall’America arriva la prima stampa 3D del tessuto nervoso umano

Una sezione di tessuto nervoso umano stampata in 3D per approfondire le ricerche sul funzionamento del cervello e sulle malattie neurologiche: sembra fantascienza, ma il futuro è già qui. È il progetto dei ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison, negli Stati Uniti, che hanno già realizzato il primo esemplare. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista “Cell Stem Cell”. Una promessa che non può che suscitare un cauto ottimismo circa il futuro della scienza e della medicina di settore.