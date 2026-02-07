circle x black
Dominik Paris, chi è l'azzurro medaglia di bronzo in discesa a Milano Cortina 2026

Nato a Merano il 14 aprile 1989, 'Domme' conquista un un podio olimpico per sigillare una carriera da applausi

Dominik Paris - Fotogramma/IPA
Dominik Paris - Fotogramma/IPA
07 febbraio 2026 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il 36enne chiude al terzo posto conquistando la prima medaglia olimpica della carriera, l'unica mancante finora nel suo scintillante palmares. Paris chiude alle spalle di Giovanni Franzoni, argento nella gara dominata dallo svizzero Franjo Von Allmen, medaglia d'oro e nuovo campione olimpico

Chi è Dominik Paris

Ma chi è Dominik Paris? Nato a Merano il 14 aprile 1989, la passione per gli sport su neve è per lui un affare di famiglia. Il campione azzurro infila il primo paio di sci con gli occhi attenti di suo padre, maestro, a sorvegliarlo. A sei anni scende in pista per la prima gara e lì capisce che sì, quello sport può essere la sua vita. Dopo le vittorie del Trofeo Topolino, ecco le prime gare Fis. In seguito, c'è per lui una svolta di vita. 'Domme' sceglie di lasciare casa per lavorare tutta l’estate come pastore in una malga in Svizzera, tornando rigenerato dall’esperienza.

La classica svolta della vita, che lo riporta sugli sci e gli fa mettere in fila una sfilza di grandi risultati, come l'argento ai Mondiali 2013 in discesa libera e l'oro iridato nel SuperG nel 2019. Sono 24 i suoi successi in Coppa del Mondo (secondo azzurro di sempre insieme a Gustavo Thoeni, dietro al leggendario Alberto Tomba con 50), di cui quattro (tre in discesa, uno in superG) sulla mitica Streif di Kitzbuehel e sette (sei in discesa, uno in superG) sull'iconica Stelvio, a Bormio.

Dominik Paris, curiosità

Curiosità. Fuori dalle piste, 'Domme' è un 'ragazzone di montagna': ama stare in famiglia, cucinare piatti della tradizione locale e nel tempo libero si diverte con la musica, con tanto metal e rock. Nella 'sua' Bormio, a 36 anni, è tornato in pista per chiudere il cerchio. Missione compiuta.

Tag
Milano Cortina Olimpiadi invernali Dominik Paris Olimpiadi Paris Milano Cortina
