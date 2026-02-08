circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

La mamma di Franzoni si commuove: "Prima della discesa tante preghiere. E ora può divertirsi..."

Irene, madre del campione azzurro, racconta all'Adnkronos la giornata storica vissuta da suo figlio, medaglia d'argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Ho aspettato ore per abbracciarlo"

Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
08 febbraio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Le emozioni sono sempre fortissime. Dal primo podio in Val Gardena non ci ho capito più niente. Sono in un ciclone di emozioni ed è una cosa che mi stravolge, mi travolge. Da un mese e mezzo non dormo più la notte. So ciò che vale mio figlio". Mamma Irene Franzoni risponde all’Adnkronos e si commuove. Il giorno dopo la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano Cortina di Giovanni, nella discesa a Bormio, però non c’è pericolo.

Nessun sogno, tutto vero: "La notte prima della gara ero andata a dormire alle 21, mi sono svegliata alle 2. Da lì ho recitato tutti i rosari e le preghiere possibili e immaginabili. Speravo solo che arrivasse in fondo sano e salvo".

La mamma di Franzoni: "Ore di attesa per abbracciarlo"

Mamma Irene racconta l’incontro con Giovanni dopo la vittoria e non trattiene le lacrime: "L'ho aspettato fino all'ultimo – spiega - perché tra conferenze e altre cose è stata un’attesa lunghissima". Poi, è bastato uno sguardo: "Non capivo più nulla, volevo solo abbracciare mio figlio. Era impossibile. Poi ci siamo visti, mi ha guardata e mi ha detto ‘Mamma’, mostrandomi la medaglia. E niente, l’ho abbracciato". Irene fa i complimenti anche a Dominik Paris, bronzo nella gara di ieri: "Ho conosciuto tre anni fa sua madre e l’ho ringraziata, dicendole che Domme sta dando molte cose a Giovanni. Paris è leggenda, meritava questo traguardo da tempo".

Mamma Franzoni: "Adesso Giovanni si può divertire"

Per Irene, la medaglia scintillante conquistata da Giovanni è anche una rivincita: "Ha superato un infortunio, ci ha messo un po' per ripartire. Vedere arrivare in cima Von Allmen, che gareggiava con lui negli anni passati, non è stato semplice". Lo svizzero ha vinto l'oro al termine di una gara perfetta: "Sono andata da Franjo ieri, presentandomi. Poi gli ho detto che ricordo le loro gare junior e che i prossimi saranno anni di battaglie. Hanno rinunciato a tante cose perché credevano in quello che facevano".

Mamma Irene guarderà adesso le prossime gare (forse) con un po’ di tranquillità in più: "Ormai, Giovanni è diventato grande. Riesce a capire le situazioni e a gestirle, insieme a tutte queste emozioni. Non perdere il focus è tanta roba". A Milano Cortina, non è finita: “Ora che ha messo la prima medaglia al collo si può divertire. Vedremo, chissà...". (di Michele Antonelli, inviato a Bormio)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 madre Giovanni Franzoni Giovanni Franzoni
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza