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Michela Moioli, chi è l'azzurra bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026

La fuoriclasse bergamasca ha vinto la terza medaglia in carriera ai Giochi. Ecco la sua storia

Michela Moioli - Fotogramma/IPA
Michela Moioli - Fotogramma/IPA
13 febbraio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è il giorno di Michela Moioli. La campionessa azzurra di snowboard è tornata in pista nello snowboard cross oggi, venerdì 13 febbraio, regalando all'Italia una splendida medaglia di bronzo. L'azzurra, tra le atlete più attese ai Giochi, ha dato battaglia sulla neve di Livigno andando a impreziosire la sua splendida carriera con la terza medaglia olimpica.

Chi è Michela Moioli

Chi è Michela Moioli? Prima olimpionica di sempre nella storia azzurra dello snowboard cross (oro vinto nel 2018 a Pyeongchang) e con tre Coppe del Mondo in bacheca (2016, 2018 e 2020), nel marzo del 2025 sulla neve dell'Engadina ha conquistato anche l'oro iridato. Nel suo palmarès scintillante spiccano anche altri sei podi mondiali, oltre all'argento vinto a Pechino 2022 nel mixed team in coppia con Omar Visintin.

Nata il 17 luglio 1995, Michela Moioli è di Bergamo come la sua grande amica Sofia Goggia. Con la sciatrice condivide l'amore calcistico per l'Atalanta e la spinta per ripartire dopo i momenti difficili. Il suo mantra (preso in prestito da nonna Adriana) è non a caso "Molà mia" ("Non si molla mai").

Moioli: "A Milano Cortina con serenità"

Qualche mese fa, la campionessa azzurra aveva raccontato in un'intervista all'Adnkronos le sue aspettative verso Milano Cortina 2026: "Con i Mondiali ho chiuso un cerchio, volevo la vittoria per completare il mio percorso da atleta. Ora arriverò a Milano Cortina, la mia quarta Olimpiade, con molta più serenità. È un cambiamento di approccio. Voglio godermela, non capita a tutti di giocarsi un evento così in casa. Poi, al cancelletto mi si chiuderà la vena e vorrò vincere. Stavolta proverò a sfruttare la maturità e l’esperienza che non avevo". A Livigno, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua grandezza.

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