circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, il messaggio di McGrath dopo l'oro sfumato: "Ogni tanto fa bene passeggiare nel bosco"

Il norvegese ha pubblicato un lungo post sui social, tornando sulla sua fuga nel bosco di Bormio dopo l'inforcata nella seconda manche dello slalom

McGrath - Fotogramma/IPA
McGrath - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

“Ho passato l’ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo trascorso lontano dai miei cari e tutta la pressione che ne deriva. Vincere gare o medaglie? No. Vuoi diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No. Lo faccio perché mi fa sentire qualcosa. Ho provato quasi tutte le emozioni delle ultime settimane. Dolore, rabbia, delusione, felicità, orgoglio". Inizia così il post pubblicato sui social da Atle Lie McGrath, campione diventato virale dopo l'inforcata nella seconda manche dello slalom delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sciatore norvegese, arrivato alla seconda prova da leader, era poi fuggito nel bosco di Bormio, disperandosi per l'oro sfumato prima di essere recuperato da una motoslitta.

CTA

Milano Cortina, il messaggio di McGrath

McGrath ha continuato il suo post con una citazione di South Park: "Beh sì, sono triste, ma allo stesso tempo sono davvero felice che qualcosa possa farmi sentire così triste. Mi fa sentire vivo, sai, mi fa sentire umano. L’unico modo in cui potrei sentirmi così triste ora è se avessi provato qualcosa di veramente bello prima. Quindi devo prendere il male con il bene. Immagino che quello che sento sia come una bellissima tristezza” - Butters (South Park)". E ancora: "Detto questo, ora sto meglio e soprattutto grazie a ognuno di voi che ha pensato a me. È stato travolgente vedere tutto il sostegno e ho anche trovato molta forza vedendo che così tante persone si sono sentite come me nella vita. A tutti coloro che stanno attraversando un periodo brutto in questo momento mando tutto il mio amore e la mia forza. E ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto. Mi ha fatto sentire molto meglio”

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
McGrath Atle Lie McGrath McGrath post McGrath messaggio Milano Cortina
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza