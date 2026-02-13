Festa azzurra in Valtellina. Michela Moioli è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. La fuoriclasse azzurra, campionessa del mondo in carica nello snowboardcross (già oro a Pyeongchang 2018, argento a squadre nel 2022) conquista il terzo gradino del podio nella big final di Livigno e la sua terza medaglia in carriera ai Giochi invernali. Moioli ha chiuso la sua gara dietro all’australiana Baff (oro) e alla ceca Adamczykova (argento) al termine di una giornata clamorosa, con una grande rimonta prima in semifinale e poi in finale.

Moioli, il bronzo a Milano Cortina dopo la caduta

Al traguardo, il bacio sulla neve e il caloroso saluto al pubblico in festa con un gesto iconico e destinato a entrare di diritto nella storia di queste Olimpiadi. Moioli si rivolge ai tifosi azzurri, esulta e 'mostra i muscoli'. Ancora una volta non ha mollato. Nemmeno dopo la caduta di due giorni fa nelle prove. Una caduta che ha lasciato segni (lividi sul volto e acciacchi) e avrebbe potuto complicare (e non poco) il suo viaggio olimpico. Il suo motto (ereditato da nonna Adriana) è però 'Mola mia'. 'Non si molla mai. A Livigno lo ha dimostrato un'altra volta. Magia delle Olimpiadi.

Moioli: "Non muoio mai"

Al termine della gara, Michela Moioli ha parlato così in conferenza stampa: “Me lo sono detto stamattina. 'Moioli never dies'. Michela non muore mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta nelle prove e senza il mio staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io sono così, spesso ho bisogno di toccare il fondo per il 'clic'. Rinasco dalle mie ceneri come una fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme”.

La campionessa azzurra, alla sua terza medaglia olimpica in carriera, si è presentata dopo la gara con il volto segnato da una brutta caduta in allenamento: “Ho vissuto per questa Olimpiade negli ultimi sette anni, adesso penso alla gara di domenica (il team event, ndr) e poi vedremo. Futuro? Amo ancora questo sport, mi piace più di prima ma voglio tirare un po’ il fiato. Mi riposerò un po' ".