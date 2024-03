Anton Giulio Grande omaggia Maria Callas

Si chiama 'Callas Rock Forever' la collezione che Anton Giulio Grande presenterà il 20 febbraio prossimo, a Fiera Milano Rho. La sfilata è organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane e metterà in mostra la maestria del celebre stilista calabrese che per l’occasione ha realizzato dei look genderless. Capi in pelle dal sapore rock, camicie interscambiabili con intarsi di piume e pizzi, che si traspongono dal guardaroba di lui a quello di lei senza esitazione, mantelle no gender dal sapore moderno e dal forte impatto visivo. No alle etichette e addio ai generi, in passerella una moda contemporanea che travalica i confini di genere.

Il designer proporrà, per la prima volta nella storia della sua couture, dei capi da uomo, come la tuta e la camicia, interamente realizzati in pelle e ricami. Nella nuova collezione 2024 Anton Giulio Grande aleggia la figura di Maria Callas, un vero e proprio omaggio all’icona a cento anni dalla sua nascita. “Maria Callas - spiega lo stilista - è una diva moderna, un’antesignana di tanti pregiudizi che al tempo erano uno scandalo. E’ una donna che ha amato un uomo complicato, sono rimasto affascinato dalla classe, ma anche dalla modernità dei suoi look dell’epoca".

In passerella 25 look donna e 20 uomo, in cui i confini sembrano sfumare. Una collezione che evidenzia il senso di libertà, per una figura che spicca il volo sentimentalmente a 360 gradi. Ed è il senso del volo che si ritrova nelle lavorazioni con le piume, elemento cardine dell’haute couture ed intrinseco nella storia della Maison Anton Giulio Grande, che evidenziano una donna trasversale, libera e senza pregiudizi, proprio come la Callas, in grado di spaziare perfettamente nel ruolo di soprana ed attrice. Le lavorazioni sono espressione dell’alta artigianalità simbolo del Made in Italy, con borchie, strass, swarovski. I tessuti vanno dai grandi colli a lance, alla duchesse con ruote panoramiche di mantelle di lana e seta, agli abiti iper ricamati in pietre preziose. Per una Callas dal sapore rock che potrebbe vivere perfettamente al giorno d’oggi.

Le creazioni non dimenticano i veri dettami della couture classica e sfileranno sui celebri brani della Callas remixati. La palette cromatica vira prettamente sui colori pastello; si va dal rosa salmone, ai rossi corallo, agli azzurri e celesti, al grigio perla, al bianco cristallo per finire sui toni più scuri del grigio fumo di Londra, petrolio e dell’immancabile nero, colore o meglio cifra stilistica del designer. Anche per questa stagione 2024 si rinnova e prosegue la collaborazione tra Anton Giulio Grande ed Italiana Accessori che ha curato lo studio e la decorazione dei capispalla in pelle e delle personalizzazioni in strass e paillettes.