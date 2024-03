Furla celebra nuova borsa 'Nuvola'

Furla celebra la nuova borsa 'Nuvola' presso l’ex Rimessa dei Fiori in Brera, durante la Milano fashion week. Un’installazione immersiva ed esperienziale pensata per riflettere il carattere delicato e leggero delle borse, inserite in un’ambientazione mutevole e fluttuante, con la perfmance della dj Lolla. Architettonica per definizione, Furla si arricchisce della nuova forma 'Furla Nuvola': una borsa dal pensiero libero che rompe le rigidità.

Borse leggere e delicate su cui debutta l’hardware 'Arcosfera': moderna interpretazione geometrica del classico logo ad arco Furla, personalizzato con una sfera, elemento caro al brand. 'Furla Nuvola' incarna la nuova estetica del brand che si racchiude in quattro concetti cardine: bellezza, equilibrio, leggerezza e libertà. Il modello, nella versione hobo e crossbody, è disponibile a livello globale su Furla.com e in selezionati flagship stores, mentre il secchiello in pop pink è una preview esclusiva della prossima collezione pre fall 2024

Fra gli ospiti che hanno preso parte all’evento: Gaia Girace, Ludovica Martino, Nicole Rossi, Desirée Popper, Sarah Lysander, Chloé Lecareux, Céline Bethmann, Ginevra Mavilla, Andrea Subotic, Julieta Padrós, Marta Losito, Camila Carril, Ami & Aya and Maggy.