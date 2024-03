Con il lancio della nuova MINI Countryman vengono introdotti nuovi allestimenti e motorizzazioni.

Un generoso equipaggiamento di serie per un’agilità e piacere di guida in linea con le caratteristiche che da sempre contraddistinguono i modelli del Marchio automobilistico inglese, la nuova Mini Countryman C abbina un elevato comfort a un ambiente spazioso.

Il nuovo motore 3 cilindri in linea turbo benzina, disponibile sulla Countryman C, sprigiona una potenza di 170 cavalli (125 kW) per una coppia massima di 280 Nm grazie all’efficiente tecnologia TwinPower Turbo. Nel classico 0 - 100 km/h impiega 8,3 secondi per una velocità di punta pari a 212 km/h.

La presenza della tecnologia mild hybrid consente di recuperare l’energia dissipata in frenata per utilizzarla in fase di accelerazione, la potenza del motore elettrico è di 14 kW.

Una soluzione che impatta positivamente sui consumi e sulle emissioni, la nuova Countryman C, secondo quanto dichiarato dalla Casa Madre, nel ciclo combinato vanta un consumo di carburante di 6,5 - 6,1 l/100 km a fronte di emissioni di CO2 di 146 - 138 g/km (ciclo WLTP).

Nuova MINI Countryman: dimensioni, dotazioni e allestimenti

Rispetto alla precedente generazione la nuova Countryman cresce nelle dimensioni. Più lunga di 13 centimetri e più alta di 8 cm e più larga di 2cm, cambia radicalmente nello stile, il design ridotto della carrozzeria e gli sbalzi corti, contribuiscono a rendere la linea del crossover inglese ancora più accattivante che in passato.

Caratteristici i fari a LED così come il montante C che si unisce al tetto allungato a filo carrozzeria, entrambi sono nello stesso colore.

Il tetto Piano Black è di serie e consente di massimizzare la capacità di carico del crossover utilizzando un portapacchi o il box da tetto MINI.

L’altezza da terra di 202 mm e i cerchi in lega da 17 a 21 pollici contribuiscono ad aumentare comfort e sicurezza.

La nuova MINI Countryman può ospitare fino a cinque passeggeri

Di serie sono presenti i sedili sportivi con tessuto multitono, lo schienale dei tre sedili posteriori può essere regolato individualmente in sei posizioni fino a 12°.

Quattro gli allestimenti disponibili:

• Essential

• Classic

• Favoured

• JCW

MINI Experience Modes

Cambiano radicalmente anche gli interni della rinnovata Countryman. Al centro della plancia si trova l’inedito display OLED rotondo con diametro da 240 mm. Si tratta di un nuovo strumento “tecnologico” realizzato con una superficie in vetro di alta qualità che consente la facile gestione di tutti i sistemi di infotainment attraverso un semplice tocco o tramite comando vocale.

Tutte le funzioni di guida sono comandabili tramite la caratteristica barra di comando MINI.

Per la prima volta è disponibile il Driving Assistant Plus che offre l’opzione di guida parzialmente autonoma (livello 2) in autostrada: fino a 60 km/h.