Mototerapia. Raduno in provincia di Caserta

Motoraduno statico per presentare il programma 2024 della Mototerapia.

L’evento per la Mototerapia in una mattinata speciale dedicata ai bambini autistici, che ha registrato l’arrivo di oltre 200 moto dalla Campania, dalla Calabria, dal Lazio e dalla Puglia, si è tenuto ieri a Messercola, in provincia di Caserta con la collaborazione della Polizia Stradale.

Presenti anche il campione europeo di Rally, Francesco Puocci, i vertici del Comitato Zonale ASI Caserta Avellino Benevento, nelle persone del Presidente, Ettore de Conciliis de Iorio e del Vicepresidente Lucio Cecere, nonchè del Gen. B. Ciro Lungo, Comandante del Gruppo Regionale Campania dei Carabinieri Forestali e Presidente della Commissione Scientifica Cites su delega del Ministro dell’Ambiente.

Un motoraduno nazionale per presentare i progetti del nuovo settore tecnico “Mototerapia” di ASI, il cui responsabile è il dottor Luca Nuzzo, durante il quale sono stati presentati gli eventi in programma fino a settembre 2024 in varie Regioni d’Italia e i prossimi 2 importantissimi eventi nazionali a firma “Associazione La MotoTerapia”: il “No Bruum Tour” del 14 luglio 2024 d il mega evento “Lynphis Ride per la Mototerapia” giunto alla VIII edizione che si svolgerà il 1 settembre con partenza da Santa Maria a Vico (CE) che, ormai da anni supera le 1000 moto presenti.

“I bambini seguiti dalla nostra associazione hanno fatto passi da gigante, la mototerapia è psicomotricità in moto e non va confusa con chi effettua spettacoli o giri in moto”, dichiara il responsabile scientifico dell’associazione Mototerapia dott. Luca Nuzzo che non si stanca di ribadire che la mototerapia non è motospettacolo o semplice intrattenimento, ma un vero e proprio percorso clinico.

“Se la moto fa rumore per una nobile causa, tutti udiranno solo una dolce melodia”: è questo il motto di tutti i motociclisti che credono nella mototerapia, un rumore destinato a crescere e che punta a diffondersi in ogni parte d’Italia, un rumore che affonda le radici nel cuore di chi crede in questa terapia, un rumore per sostenere i bambini e i ragazzi autistici.

Al neo costituito Settore Tecnico ASI “Mototerapia” i migliori auguri del Presidente Nazionale di ASI Claudio Barbaro.

