Ministra Bernini: "Mai come ora Giulia è presente per tutti noi"

Conferita la laurea alla memoria in ingegneria biomedica a Giulia Cecchettin, la studentessa dell'università di Padova uccisa a 22 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. "Onorare nel migliore dei modi il percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti", ha detto la sorella Elena. Intervenuta anche la ministra Bernini che ha sottolineato come "mai come ora Giulia è presente con tutti noi, per tutti noi".