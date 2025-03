Christopher Nolan sbarca a Favignana: ecco dove girerà The Odyssey'

Christopher Nolan è sbarcato a Favignana per perlustrare l'isola, in vista delle riprese di 'The Odyssey'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbero iniziare a marzo e dureranno per circa un mese. Il regista ha scelto la Sicilia per girare alcune scene del suo adattamento del mito dell'Odissea di Omero. Le location scelte, come apprende l'Adnkronos, sono Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina, tra le tappe più gettonate dai turisti di tutto il mondo.

"Per l'amministrazione comunale e per tutta la comunità egadina è un grande orgoglio che l'isola di Favignana sia stata scelta come location", dichiara il sindaco Francesco Forgione in una nota. Inoltre, a quanto apprende l'Adnkronos, sul set ci saranno comparse e maestranze locali, che lavoreranno con il super cast del film: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron. La scelta dell'isola di Favignana, la più grande delle Egadi, non è casuale. Ulisse è stato il primo 'turista' a sbarcare sull'isola per fare provviste di cibo e rifocillarsi, insieme ai suoi compagni di viaggio.

Ad occuparsi delle riprese sull'isola è Wildside, una società di Fremantle. Le altre location del film ad alto budget sono Regno Unito e Marocco. Nolan sta producendo 'The Odyssey' con Emma Thomas e con la loro Syncopy per Universal Pictures e il film dovrebbe arrivare nelle sale a luglio 2026.(di Lucrezia Leombruni)