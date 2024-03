Flaco G, ecco il nuovo singolo 'Hangar'

Si intitola 'Hangar' (distribuzione Ada Music Italy/Warner) il nuovo singolo di Flaco G, giovane rapper tra i volti emergenti nel panorama urban attuale. Il brano è fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali. 'Hangar' è caratterizzato da una forte impronta elettronica e attraversato da sonorità crude che richiamano il genere trap d’oltreoceano, con un flow prettamente italiano su cui scorrono le rime dell’artista. Una traccia diretta, in cui le produzioni, curate da Smookid e da 4TheNight, produttore di fiducia del rapper che lo accompagna sin dai primi lavori, valorizzano l’immaginario e l’estetica personale di Flaco G, attraverso beat e strumentali scure e ipnotiche che trascinano l’ascoltatore all’interno del racconto.

Per Flaco G il significato del brano è molto personale: l’hangar rappresenta per lui un luogo sicuro e protetto, in cui poter costruire il proprio futuro insieme agli amici di sempre e alle persone che lo affiancano nel suo percorso musicale, che sono diventate per lui una famiglia, mantenendo viva la passione per la musica che inevitabilmente li unisce.

La cover del brano mostra Flaco G proprio all’interno di un hangar, in cui tutto si presenta pulito e ordinato intorno a lui, un rifugio che permette al rapper di isolarsi da ciò che lo circonda per dedicarsi completamente alla musica, creando un mondo separato e ben distinto dall’esterno, in cui le fiamme divampano e il caos prende il sopravvento. Per Flaco G, 'Hangar' arriva dopo 'Kaioken', il singolo pubblicato a novembre 2023. Ieri sera l’artista si esibirà durante la one night 'Icons' sul palco del Gate di Milano, dove per la prima volta presenterà live al pubblico il suo nuovo singolo.