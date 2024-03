Una sorpresa per tutti i fan di Mare Fuori. A 24 ore dal rilascio della seconda metà della quarta stagione, i protagonisti della serie hanno annunciato un regalo: due episodi in più che completano e arricchiscono l’arco narrativo della nuova stagione. Dopo la prima tranche di episodi (1-6) pubblicata sulla piattaforma Rai Play la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, anche la seconda tranche di episodi (7-14), pubblicata a distanza di due settimane, ha ottenuto il medesimo successo e confermato l’attesa del pubblico.

Nel suo complesso, 'Mare Fuori 4' ha raccolto ad oggi quasi 50 milioni di visualizzazioni in sole 2 settimane, oltre il 50% in più rispetto alla stagione precedente, a parità di giorni di pubblicazione. I risultati sull’on demand non hanno però intaccato le performance della serie sulla tv lineare: i primi 2 episodi, mandati in onda il 14 febbraio su Rai 2, hanno raggiunto una share dell’8,3% e un’audience di 1,3 milioni di spettatori, superando gli ascolti registrati al debutto della stagione 3, che si era fermata al 7,2% di share.

La serie si conferma un asset per Rai 2, facendo registrare +600.000 spettatori e +4 punti percentuali di share rispetto alla media di fascia della rete. Un altro dato senza precedenti è rappresentato dalla curva d’ascolto, che mostra con forza l’apprezzamento del prodotto da parte del pubblico: l’87% di chi ha visto il 1° episodio è rimasto sintonizzato fino a fine serata, determinando un andamento crescente della share, che nell’ultima ora di messa in onda si attesta al 10,3%.

A fronte di 10,5 milioni di visualizzazioni del 1° episodio su Rai Play, la visione lineare non ha subito alcun calo, mostrando così non solo una piattaforma di fan di mare fuori fedele e crescente stagione dopo stagione, ma soprattutto la complementarità del pubblico della tv generalista con quello, più giovane, della piattaforma. Partendo da questa consapevolezza, Rai Fiction e Picomedia hanno quindi pensato di arricchire il racconto con due episodi in più, portando la stagione da 12 a 14.

"Un regalo per i fan, un premio per la loro fedeltà alla serie, ma anche il giusto respiro per una storia con così tante linee narrative", commenta il produttore Roberto Sessa. "E’ proprio dal pubblico che ci arriva questa richiesta di maggiore contenuto, che non potevamo lasciare inascoltata. E siamo felici del calore con cui gli spettatori hanno accolto questa novità".