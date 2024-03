La lunga notte delle cover tra standing ovation, balli ed emozione. Letto il comunicato dei trattori, sul finale tornano i Jalisse. Da Cocciante a Tozzi e Nannini, platea in piedi e applausi per i big della musica italiana

Giunge al termine anche la quarta serata di Sanremo 2024, la 'lunga notte' delle cover e dei duetti che ha visto sul palco tutti i 30 cantanti in gara. Ad accompagnare Amadeus è stata Lorella Cuccarini, co-conduttrice di questa sera che ha infiammato la platea. Fischi sul finale all'arrivo della Top 5 che ha visto trionfare Geolier, seconda Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Alfa.

Ricca la scaletta, con gli artisti che si sono esibiti con nuove e vecchie glorie della canzone italiana e internazionale, ma anche tanti ospiti. Seduto nel Palchetto d'onore del teatro Ariston, il principe Alberto di Monaco. All'Ariston quindi il pilota di MotoGp Pecco Bagnaia, Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci e la pattinatrice Carolina Kostner. Sul palco galleggiante, quindi, Gigi D'Agostino e da quello in piazza Colombo Arisa.

Incursione sul palco di Fiorello

Ed è subito incursione sul palco di Fiorello, che arriva alle spalle di Amadeus in giaccone. Prima cerca il bagno, poi spiega il perché della presenza alla domanda del conduttore? "Solo per romperti le palle", risponde e se ne va. La quarta serata del festival ora ha veramente inizio.

Servizio di sicurezza a 4 zampe sul palco

Quattro cani di Carabinieri e Polizia sul palco dell'Ariston in rappresentanza del servizio d'ordine che quotidianamente opera a Sanremo per garantire la sicurezza all'evento nella ricerca di droga e ordigni.

Ovazione per Nannini, Tozzi e i The Kolors infiammano, standing ovation per Vecchioni

Ovazione dalla platea per Gianna Nannini, tornata al festival per accompagnare nel duetto Rose Villain. E sulle note di 'Meravigliosa Creatura' il pubblico in sala si unisce al coro. Applausi e 'Gianna! Gianna!' al termine della performance.

E Umberto Tozzi infiamma la platea con i suoi più grandi successi nel medley con i The Kolors. E su 'Gloria' che chiude l'esibizione l'Ariston esplode in un applauso calorosissimo. Standing ovation per l'esibizione di Alfa e Roberto Vecchioni con il brano 'Sogna ragazzo sogna". "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” rappa Alfa che sul finale si commuove. "Bello spettacolo" dice Vecchioni ad Amadeus.

Cuccarini, ed è subito ballo

Arriva Lorella Cuccarini ed è subito ballo. La showgirl fasciata in un abito di raso color pesca con corsetto entra all'Ariston sulle note dei suoi più grandi successi. Dalla celebre sigla 'Tutto Matto' al musical 'Grease', con il quale entra in teatro abbracciata ad un Amadeus nei panni di Danny Zucco, che con giubbotto di pelle balla con lei. E' poi il momento di 'La Notte vola', e il pubblico si scalda e balla in sala.

Poi arriva il colpo di teatro: Fiorello entra in scena imitando il ballerino Manuel Franjo, e balla un'improbabile 'Sugar Sugar' con la Cuccarini. "La prima cosa che voglio dire è che non firmo la liberatoria", ha ironizzato Fiore, "non per il ballo, ma per 'los cabellos'", ha detto riferendosi alla surreale parrucca. E lamentandosi in un improbabile spagnolo ha cominciato a descrivere la scomodità dei pantaloni di pelle, che per evitare di far fuoriuscire la camicia contenevano un elastico che creava tra le gambe "una sensazione di divisione" tra le risate della platea.

Ariston in piedi per Cocciante

Ariston in piedi, con una commossa standing ovation per Riccardo Cocciante, sul palco con Irama con 'Quando finisce un amore'. Al termine dell'esibizione, le parole di Cocciante al pubblico: "In questo momento difficile che sta vivendo il mondo, voglio lasciarvi questo: 'vivere per amare, amare quasi da morire, morire dalla voglia di vivere, amare, dare l'anima alla vita, morire dalla voglia di vivere, con la voglia di vivere'", dice, regalando alla platea una strofa di 'Vivere per amare' dal musical Notre Dame de Paris.

Mannoia balla, Gabbani si inginocchia (di nuovo)

Eleganza e divertimento è l'incontro tra Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani che hanno condiviso il palco dell'Ariston per la serata duetti con i brani 'Che sia benedetta' e 'Occidentali’s Karma'. Al termine dell'esibizione Gabbani si è inginocchiato davanti la Mannoia esattamente come fece nel 2017 quando la sua 'Occidentali's Karma' trionfò al Festival davanti al brano della Mannoia.

Standing ovation anche per Skin, Amadeus suggella l'amore tra il cantante e Matilda De Angelis

Ed è ancora una standing ovation al termine del duetto di Santi Francesi e Skin, sul palco con 'Hallelujah' di Leonard Cohen. Pubblico in piedi per l'incredibile performance dell'artista, già leader degli Skunk Anansie.

E Amadeus 'suggella' in diretta l'amore tra il cantante Alessandro De Santis e l'attrice Matilda De Angelis, seduta in prima fila all'Ariston. Al termine dell'esibizione dei Santi Francesi in duetto con Skin, il conduttore è sceso in platea e si è avvicinato all'attrice. "C'è una persona che è stata la mia co-conduttrice in un festival di Sanremo, che dovresti conoscere, la vado a salutare", ha detto Ama rivolto al frontman del gruppo. La De Angelis, che ha esibito una capigliatura rossa e un outfit total black, ha ricordato insieme al conduttore la sua esperienza al Festival di Sanremo 2021.

Divertimento e applausi con i Ricchi e Poveri

L'Ariston batte le mani e si diverte sulle note di 'Sarà perché ti amo' (cantata in parte anche in spagnolo) per poi esplodere in piedi con 'Mamma Maria'. L'esibizione per la serata duetti dei Ricchi e Poveri insieme a Paola e Chiara fa ballare tutto il teatro Ariston.

Ghali sceglie l'impegno e omaggia Cutugno

Ghali sceglie l'impegno per la serata cover e porta sul palco la performance 'Italiano Vero'. Il cantautore di origini tunisine porta all'Ariston un medley dei suoi brani 'Bayna' e 'Cara Italia', per concludere con un omaggio a 'L’italiano' di Toto Cutugno. Con 'Bayna', Ghali mantiene la promessa di tornare all'Ariston e cantare in arabo fatta quando venne al festival nel 2020 da superospite. Prodotto dal producer Ratchopper, che accompagna il cantante sul palco, 'Bayna' (in arabo “vederci chiaro”) è il brano d’apertura dell’album di Ghali 'Sensazione Ultra' (2022) ed ha ispirato il nome della rescue boat donata dall’artista a Mediterranea Saving Humans. Operativa dallo scorso marzo, l’imbarcazione a novembre 2023 ha contribuito a mettere in salvo 227 vite umane nel Mediterraneo, tra cui un bimbo di due mesi, il più piccolo mai salvato.

Il testo della parte in arabo di 'Bayna', portata sul palco stasera, recita: "La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato/Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna/Hai iniziato a incolparmi/Con l'anima della mia ombra ho volato alto/Anche se le nuvole erano cupe/Anche se sono stato sfortunato/Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò/Ma le mie intenzioni erano sempre buone/Dimmi solo che non lo sapevo/E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro/Ma è chiaro ed evidente/Niente è impossibile/Ma è chiaro ed evidente/Questo non durerà per sempre".

Tornano i Jalisse, dirige il Maestro Beppe Vessicchio

Tornano i Jalisse, dirige il Maestro Beppe Vessicchio. A 27 anni dalla vittoria con 'Fiumi di parole', il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ritorna all'Ariston. "Due bacchette per i Jalisse" scherza Fiorello che, in collegamento fuori dall'Ariston accoglie i due artisti e il maestro Vessicchio con una gag di magia sotto la pioggia. I Jalisse si esibiranno in tarda serata con il brano 'Fiumi di parole' con cui vinsero Sanremo nel 1997.

La notizia del ritorno girava da giorni, e al Tg1 di questa sera Fiorello ha dato la conferma senza rovinare la sorpresa ad Amadeus. Collegato insieme a Giorgia Cardinaletti dal balconcino di fronte all'Ariston, Fiorello ha chiesto alla giornalista di intervistare le sagome del duo: "Vi fa piacere tornare a Sanremo?", ha chiesto la giornalista. E dalle sagome si è levata la risposta dei Jalisse: "Eh, dopo 27 anni....". Poi l'invito ad accennare il brano con cui vinsero Sanremo, puntualmente esaudito dalle sagome.

Falsa partenza per Bertè, problemi tecnici

Falsa partenza per problemi tecnici relativi all'audio del monitor auricolare per l'esecuzione di Loredana Berté e Venerus, che sul palco dell'Ariston nella serata delle cover portano 'Ragazzo mio' di Luigi Tenco. Appena partita la musica, Loredana ha fatto cenno di 'no' con la testa, facendo capire di non sentire il ritorno audio. La cantante ha chiesto dunque di fermare la musica. Prontamente Amadeus si è avvicinato cercando di capire quale fosse il problema e, una volta compreso che si trattava di un problema al microfono, ha chiamato un tecnico per cambiarlo e l'esecuzione è potuta ripartire.

Il capitano Gigi D'Agostino torna e fa ballare la Costa Smeralda

Dopo due anni di assenza dalle scene a causa di una malattia Gigi D'Agostino torna ad esibirsi e lo fa in occasione di Sanremo 2024. In collegamento con l'Ariston il dj fa ballare la Costa Smeralda con un medley dei suoi successi. "Il capitano è tornato a farci ballare" dice Amadeus alla fine dell'esibizione.

Emozione Angelina Mango con l'omaggio al papà Pino

Accompagnata dal quartetto d'archi dell'orchestra di Roma, Angelina Mango commuove con l'omaggio al padre Pino cantando la sua versione de 'La Rondine'. Visibilmente emozionata al termine dell'esibizione, l'artista raccoglie la standing ovation della platea che in coro urla "Pino, Pino!". Dalla galleria spunta il cartello 'Grazie Pino'. Angelina e lo stesso Amadeus prendono tempo perché entrambi con gli occhi bagnati dalle lacrime.

Nuovo appello di Dargen D'Amico

"In questo momento dall'altra pare del Mediterraneo ci sono bambini buttati sul pavimento, perché negli ospedali non ci sono più barelle, bambini mutilati, operati a luce dei cellulari senza anestesia. Se abbiamo il coraggio di voltarci dall’altra parte usiamo quel coraggio per imporre un cessate il fuoco. Cessate il fuoco, per favore. Cessate il fuoco". E' il nuovo appello di Dargen D'Amico dal palco dell'Ariston al termine della sua esibizione nella serata dei cover. Dargen e la BabelNova Orchestrasi sono esibiti in un omaggio a Ennio Morricone con un medley.

La protesta dei trattori sul palco, Amadeus legge la nota

"Chiediamo una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per i produttori agricoli e per i consumatori". E' questo uno dei passaggi del documento del collettivo 'Riscatto Agricolo' consegnato al festival, di cui Amadeus ha letto una sintesi sul palco dell'Ariston. "Noi agricoltori - legge ancora il direttore artistico - non siamo in piazza per chiedere aiuti o sussidi, ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente, grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno. Questo purtroppo non avviene da tempo, tanto che oggi la maggior parte dei frutti del nostro lavoro è ampiamente sottopagato, con ricavi che sono abbondantemente inferiori ai costi di produzione".

Sardegna sul palco con Mamhood e i Tenores di Bitti

Mahmood e i Tenores di Bitti Remunnu 'E Locu hanno portato la Sardegna sul palco dell'Ariston. L'artista - la cui mamma è di origini sarde - ha eseguito insieme all'ensemble dei tenores di Bitti 'Come è profondo il mare' di Lucio Dalla. I tenores hanno aggiunto al brano una strofa tratta da una loro poesia in lingua sarda composta da 9 strofe: nello specifico cantano 'Finis, de s’Oceanu violentu / Currer dias sas abbas piùs malas' che tradotto in lingua italiana significa 'Sulla somma dell’oceano violento correrei le acque più feroci'. Questa frase va a sottolineare la forza del sentimento, che riesce a far superare anche le situazioni più difficili, le tempeste e il mare violento della vita. Alla fine dell'esibizione, accolta da grandi applausi, il gruppo ha aperto la bandiera dei Quattro Mori esponendola sul palco.

Problemi tecnici anche per Il Tre

"Non ho sentito la base". Falsa partenza per Il Tre che chiede di ricominciare a causa di un problema tecnico agli auricolari. Nella quarta serata del festival dedicata alle cover, Il Tre si è esibito con Fabrizio Moro in un medley di canzoni del cantautore romano: "Pensa", "Portami via" e "Il senso di ogni cosa".

BigMama e l'appello alle donne

Per tutte le donne: non abbiate paura. Fate sentire la vostra voce. Quando serve denunciate". E' l'appello che Big Mama lancia dal palco dell'Ariston al termine dell'esibizione che l'ha vista cantare 'Lady Marmelade' insieme a Gaia, La Niña e Sissi.

Impazza il Fantasanremo tra i big

Continua intanto la gara del Fantasanremo anche nella serata delle cover del festival. Questa sera a conquistare il bonus Pelù, portando 'a casa' 20 punti, sono ben due artisti. Nell'ultima esibizione della serata Renga, in gara con Nek, scende in platea e 'ruba' la borsa della figlia Jolanda. Poco prima anche Big Mama che fa di più: in total black twerka e lancia un appello alle donne, portando a casa anche i punti per il messaggio sociale.

L'appello non manca neanche nella performance di Dargen D'amico e Rose Villaine che dedica l'esibizione alla mamma e si esibisce a piedi scalza. E in questa serata non mancano gli artisti che si esibiscono con uno strumento, i fiori ai direttori d'orchestra, i ringraziamenti, gli abbracci al direttore artistico e gli occhiali da sole. E c'è anche una tiara, quella di Veronica de La Rappresentante di Lista che hanno affiancato Annalisa. Malus per Gazzelle, che inciampa nell'asta del microfono e perde 10 punti.

'Fiumi di parole' all'Ariston 27 anni dopo

Fiorello dalla platea con il classico cartoncino del presentatore fa un annuncio speciale e chiama sul palco i Jalisse che tornano sul palco dell'Ariston con 'Fiumi di parole' dopo l'annuncio in serata. "Per il piacere dei fan, per il piacere di Fiorello e il mio - dice Amadeus che raggiunge lo showman siciliano - annuncio il ritorno al festival della canzone italiana, i Jalisse". Dirigono l'orchiestra Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio che, per l'occasione, torna anche lui al festival.

Geolier primo nella Top 5, fischi all'Ariston

Geolier vince il Premio della Serata Cover di Sanremo 2024. Il rapper napoletano ha vinto con il medley 'Strade' eseguito insieme a Guè, Luché e Gigi D'Alessio. Al secondo posto della Top 5 della quarta serata Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino con 'La Rondine', al terzo posto Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di 'Sweet Dreams', al quarto Ghali con Ratchopper nel medley 'Italiano Vero', al quinto Alfa con Roberto Vecchioni nel brano 'Sogna ragazzo sogna'.

Il pubblico del teatro Ariston ha accolto con i fischi il verdetto. All'annuncio del vincitore da parte di Amadeus, la platea ha espresso fischiando il suo dissenso, rilevato dal conduttore. "Il pubblico in sala non è d'accordo con quello delle giurie votanti, a volte capita che non coincidano", ha detto Amadeus.