Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono stati oggi, sabato 8 febbraio, ospiti a Verissimo. I due si sono conosciuti nel 2023 a 'Uomini e Donne' e sono usciti insieme dal programma dando inizio così alla loro storia d'amore. A Silvia Toffanin, hanno raccontato della piccola crisi che hanno vissuto.

"La nostra crisi d'amore"

Raffaella e Brando avevano annunciato la fine della loro relazione a ottobre del 2024: "La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena", aveva scritto lei sul suo profilo Instagram dopo aver ricevuto sui social diverse segnalazioni di tradimento da parte di lui. Dopo due mesi di lontananza, i due hanno deciso di riprovarci, dando alla loro relazione una seconda possibilità.

"Litigavamo tantissimo. Io non avevo fiducia in lui", racconta Raffaella nello studio di Verissimo. Non solo la gelosia, anche la distanza ha complicato i rapporti tra i due: Raffaella vive a Napoli e Brando a Treviso. "Ci sono voluti due mesi per riconquistarla, ma ora stiamo cercando di ricominciare", ha raccontato Brando.

"Adesso sono molto più tranquilla, mi riempie di attenzioni e sono felice. Questi mesi ci sono serviti per capire davvero quanto teniamo alla nostra relazione", ha detto Raffaella a Silvia Toffanin. La coppia, nata a Uomini e Donne, sta pensando di mettere fine alla distanza, cercando una casa in cui andare insieme a convivere: "Stiamo pensando di trasferirci a Milano", hanno detto Raffaella e Brando, felici di ricominciare insieme.