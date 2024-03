Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 23a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 23a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con Lecce-Fiorentina che aprirà le danze alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Szczesny: Ci aspettiamo una partita bloccata con l'Inter, ragion per cui vi consigliamo di schierarlo comunque. Inoltre resta uno dei migliori profili della Serie A in chiave modificatore.

Il difensore - Calafiori: Ormai è diventato a tutti gli effetti un centrale affidabile, ma nelle ultime uscite ha avuto qualche problema. E' pronto a riprendersi contro il Sassuolo.

Il centrocampista - Samardzic: Sembrerebbe aver superato nuovamente Payero nelle gerarchie. Offensivo e con il tiro dalla distanza facile. Il Monza può andare in difficoltà sui suoi inserimenti.

L'attaccante - Kvaratskhelia: L'ultima rete risale alla 16a giornata, 1 sola nelle ultime 7. Il Napoli, ancora orfano di Osimhen, ha bisogno del suo leader tecnico in un momento del genere. Ci aspettiamo possa fare la differenza.

Il nome Mantra - Oudin (W/T): Regista avanzato, tra i migliori in Serie A per XA. Al Mantra è a dir poco duttile ed è per questo che potreste trovargli un posticino per questo turno. La Fiorentina potrebbe soffrirlo.

Fantacalcio.it per Adnkronos